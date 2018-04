Polizeibericht: Transporter stößt auf A10 mit Lkw zusammen

Transporter stößt mit Lkw zusammen

Bei einem Unfall auf dem südlichen Berliner Ring ist ein Transporter-Fahrer verletzt worden. Wie das Lagezentrum in Potsdam mitteilte, stieß der Transporter am Dienstagmorgen mit einem Lastwagen zusammen. Die Rettungskräfte fuhren mit einem größeren Aufgebot zu der Unfallstelle zwischen Ludwigsfelde-West und Dreieck Nuthetal. Die Autobahn 10 wurde in Richtung Potsdam gesperrt. (dpa)

Schwerer Unfall – Landsberger Allee war zeitweise gesperrt



Auf der Landsberger Allee im Friedrichshain hat es am Dienstagmorgen einen schweren Unfall gegeben. Die Straße war stadtauswärts in Höhe der Friedenstraße zeitweise gesperrt. Die Sperrung ist nach Angaben der Polizei inzwischen wieder aufgehoben. Weitere Informationen liegen noch nicht vor. Die Ermittlungen zum Unfallhergang vor Ort laufen. Zur Unfallursache konnte eine Polizeisprecherin zunächst noch keine Angaben machen. (BLZ)

Radfahrer von abbiegendem Auto angefahren



Ein 30 Jahre alter Radfahrer ist in Berlin-Moabit von einem abbiegenden Auto angefahren und schwer verletzt worden. „Der 34-Jährige am Steuer des Wagens wollte am Montagnachmittag auf einen Supermarktplatz fahren“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Dabei übersah er den Radler, der mit Kopfverletzungen in die Klinik kam. (dpa)

Drei Autos in Berlin ausgebrannt



Erneut sind in Berlin mehrere Autos in Flammen aufgegangen. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannten in der Nacht zum Dienstag insgesamt drei Wagen - zwei in Karlshorst, eins in Friedrichsfelde. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde keiner. Ein Brandkommissariat und der Staatsschutz ermitteln. (dpa)

