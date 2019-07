Prozess in Berlin: Polizist kassiert Geldstrafe - aber nicht wegen tödlicher Crashfahrt

Berlin -

Wegen illegalen Besitzes von zwei Schlagringen ist der Berliner Polizist Peter G. zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten verhängte in seinem Urteil am Montag nach knapp einstündiger Verhandlung 20 Tagessätze zu je 85 Euro. Schon der bloße Besitz von Schlagringen ist nach dem Waffengesetz verboten. Polizisten seien nicht anders zu behandeln als andere Bürger, sagte Richter Andreas Rische. Als Repräsentant der Staatsgewalt müsse ein Polizist die Gesetze ganz besonders achten.



Fotos von Waffen in sozialen Medien gepostet



Nachdem der Hauptkommissar, der seit 31 Jahren bei der Polizei ist, Fotos mit einer Waffe in sozialen Medien gepostet hatte, wurde im April eine Hausdurchsuchung bei dem Beamten angeordnet. Gefunden wurden in einer Truhe jedoch zwei legale Schreckschusswaffen und die beiden illegalen Schlagringe.



Tödlicher Unfall am Alexanderplatz



Der 51-jährige Polizist ist auch derjenige, gegen den seit längerem wegen einer tödlichen Crashfahrt ermittelt wird. Der Beamte wird laut Staatsanwaltschaft verdächtigt, Ende Januar 2018 alkoholisiert am Steuer eines Streifenwagens das Auto der 21-jährigen Fabien gerammt und sie dadurch tödlich verletzt zu haben.



Die Unfallstelle am 29. Januar 2018: Ein Streifenwagen war mit Tempo 134 unterwegs und kollidierte mit einem Renault Clio. In dem Wagen starb eine 21-Jährige. Morris Pudwell Foto:

In dem separaten Fall wird noch mit längeren Ermittlungen gerechnet. Eine Anklage gibt es bislang nicht. Zu der Kollision kam es in der Nähe des Alexanderplatzes. Der Polizeiwagen soll mit überhöhter Geschwindigkeit in das Auto der jungen Frau geknallt sein.



Der Fall hatte öffentlich Wellen geschlagen. Erst im Herbst war bekannt geworden, dass eine im Januar 2018 im Krankenhaus genommene Blutprobe des Fahrers Alkohol enthielt, etwa eine Promille. Die Polizei hatte direkt nach dem Unfall keinen Test gemacht. Dies sei nur bei konkretem Verdacht möglich, hieß es.



Der Hauptkommissar darf seit Monaten nicht zum Dienst kommen. Zudem ist er nach eigenen Angaben in psychiatrischer Behandlung. Der Verteidiger ließ zunächst offen, ob Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt werden.



Schlagringe als Requisiten für ein Fotoshooting



Der Polizist mit grauem Hemd, Jeans und Haar, das zu einem kurzen Pferdeschwanz zusammengebunden war, räumte die verbotenen Schlagringe mittels einer Erklärung seines Anwalts Hendrik Hendriks ein. Sein Mandant wolle sich seiner Verantwortung stellen, unterstrich dieser. Dies bezog der Anwalt ausdrücklich auch auf die Ermittlungen zu dem Unfall.



Der Beamte im höheren Dienst erstellte demnach im Nebenjob bei seiner inzwischen eingestellten Agentur für Fotodesign und Event-Management Bilder, auf denen er auch mit Waffen posierte. Die Schlagringe seien Requisiten gewesen. Es hätte andere Möglichkeiten als echte Schlagwerkzeuge gegeben, so der Richter.



Vater von Fabien: Das Urteil ist „Pillepalle“

Der Vater der jungen Frau, die bei dem Unfall vor genau anderthalb Jahren starb, zeigte sich empört. Er habe den Polizisten das erste Mal nach dem Unfall gesehen. „Gar nichts, da kam nie eine Reaktion.“ Zudem fühle er sich hingehalten, ein Prozess sei nicht in Sicht. „Ich weiß nicht, wie lange wir noch aushalten müssen.“ Das Urteil vom Montag sei „Pillepalle“.

Ihm sei das Liebste genommen worden, so der Vater, der als Besucher die Verhandlung verfolgte. „Hass, nur Hass“ empfinde er. Es könne nichts wieder gut gemacht werden. Er nehme Beruhigungsmittel.



Der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei, Benjamin Jendro, sagte am Rande, er könne die Emotionen des Familienvaters verstehen. Noch sei aber nichts bewiesen. Jendro versicherte, es gebe keine Strukturen bei der Polizei, „die sowas decken“. Er rechne aber damit, dass die im Krankenhaus genommene Blutprobe des Polizisten in einem Prozess nicht als Beweismittel eingesetzt werden könne. (dpa/BLZ)