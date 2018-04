Prozessauftakt: Vietnamese entführt - mutmaßlicher Geheimdienstler vor Gericht

Berlin -

Neun Monate nach der Entführung eines vietnamesischen Geschäftsmannes in Berlin muss sich am Dienstag (9.30 Uhr) ein mutmaßlicher Mitarbeiter des vietnamesischen Geheimdienstes vor dem Berliner Kammergericht verantworten.



Die Bundesanwaltschaft wirft dem 47-Jährigen geheimdienstliche Agententätigkeit und Beihilfe zur Freiheitsberaubung vor. Er soll in Prag das Auto der Kidnapper gemietet und nach Berlin gefahren haben. Der Mann wurde im August 2017 in Tschechien festgenommen und nach Deutschland überstellt.

Der Geschäftsmann Xuan Thanh Trinh und seine Begleiterin waren am 23. Juli 2017 im Berliner Tiergarten in einen Transporter gezerrt und laut Anklageschrift zur vietnamesischen Botschaft gebracht worden. Später wurde er nach Vietnam verschleppt. Der Fall sorgte für diplomatische Verstimmungen zwischen Berlin und Hanoi.

Dem entführten Geschäftsmann waren in seinem Heimatland verschiedene Wirtschaftsstraftaten vorgeworfen worden. So soll er als Vorstandsvorsitzender der Staatsfirma PetroVietnam Construction Geld in Millionenhöhe veruntreut und Schmiergeld genommen haben. Deswegen kam der Mann 2016 nach Berlin. Im Sommer 2017 soll der vietnamesische Geheimdienst Tong Cuc An Ninh den Aufenthaltsort von Xuan Thanh Trinh ermittelt haben. Laut Anklage seien der Mann und eine Vertraute am 23. Juli des vergangenen Jahres im Tiergarten gewaltsam in ein Fahrzeug gezerrt, zur vietnamesischen Botschaft in Treptow gebracht und von dort nach Vietnam verschleppt worden sein.

Für das Verfahren am Kammergericht sind insgesamt 21 Verhandlungstage geplant. Ein Urteil könnte demnach am 29. August gesprochen werden. (dpa)