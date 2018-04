Signalstörung bei S-Bahn: Auf diesen Linien kommt es Dienstag zu Verspätungen

Eine Signalstörung am Hauptbahnhof in Berlin hat am Dienstagmorgen bei der S-Bahn für Verspätungen im Berufsverkehr gesorgt. Die Züge der Linien S3, S5 und S9 sind von dem Problem betroffen, wie das Unternehmen weiter mitteilte.



Auch auf der S7 stockte der Betrieb. Zwischen Ostbahnhof und Charlottenburg fuhr die Bahn am Dienstag nur im 20 Minutentakt. Die S-Bahn rät den Berlinern, mehr Zeit einzuplanen oder ihre Route neu zu planen. Erst am Montagmorgen hatte eine Signalstörung zu Verzögerungen geführt.

Am Wochenende hatte es bereits zahlreiche Sperrungen bei der S-Bahn gegeben, was auch Fahrgäste der U-Bahn zu spüren bekamen. So diente die U2 zwischen Alexanderplatz und Zoo als Ausweichstrecke. (dpa)