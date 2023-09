"Berliner ist für mich eine Abstufung von Scheiße"

Die Stadt ist dreckig, der Nahverkehr unzuverlässig und der BER der Witz der Nation – es gibt viele Gründe, warum man sich über Berlin aufregen kann. Der Autor Kristjan Knall hat sogar 111 davon gefunden und daraus ein Buch gemacht. Wir haben ihn getroffen, um herauszufinden, woher sein Hauptstadt-Hass kommt.

Gibt es in Berlin einen Ort, an dem Du dich wohl fühlst?

Es gibt da eine Sauna. Wenn man da wochentags früh hin geht, wenn sonst noch keiner da ist, ist das okay. Da ist ein Loch in der Decke, wo man den Himmel sieht, dann hört man eine nicht näher definierte Bahnlinie vorbeirattern und vorne steht ganz groß dran: Der kleine Urlaub. Und genau das ist es. Man ist dann nicht in Berlin.

Es gibt in Berlin vieles, was Du hasst. Warum bist Du dann noch hier?

Äußere Umstände. Bis zur Revolution – sei es die kommunistische oder die transhumanistische – müssen wir alle gucken, wie das Brot auf den Tisch kommt. Und solange ich nicht im Lotto gewinne, muss ich hier bleiben.

Dem britischen Lifestyle-Magazin „Monocle“ zufolge ist Berlin die drittbeste Stadt der Welt. Nach Tokio und Wien.

Tokio? Da leben 30 Millionen Leute, das kann nicht angenehm sein. Und Berlin auf Platz drei? Das kann nicht sein. Das Gute an Berlin ist zwar, dass wir eine Pause vom Kapitalismus haben. Deswegen ist es hier noch okay, nicht so teuer wie in London oder Paris. Deswegen ist es hier ein wenig lebenswerter, wobei das immer weniger wird. Wien ist natürlich super – für Rentner. Für Menschen mit einer halbwegs alternativen Einstellung ist das aber ganz schön unappetitlich.

Das Buch

Kristjan Knall: 111 Gründe, Berlin zu hassen: Die Stadt so, wie sie wirklich ist. Schwarzkopf und Schwarzkopf, 248 Seiten, 9,99 Euro.

Der Autor Kristjan Knall lebt und arbeitet in Berlin. Wo genau, verrät er nicht.

Bereits 2013 veröffentlichte er sein Buch "Berlin zum Abkacken. Alle Arschlöcher nach Bezirken".



Also ist Berlin doch attraktiver?

Im Verhältnis schon. Aber es wird immer schlechter. Ich glaube nicht, dass Berlin die drittbeste Stadt der Welt ist. Wenn du Hipster bist, vielleicht. Wenn du ein Startup gründen willst, okay. Aber für alle, die normal leben wollen, nicht.

Es gibt auch ein Städteranking der Wirtschaftswoche und der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft…

Das sind meine Schätzchen!

…da landet Berlin im bundesweiten Vergleich auf Platz 43. Kannst Du damit besser leben?

Das ist ganz lustig. Man muss aber sagen: Deutschland hat keine richtigen Städte. Im engeren Sinne ist Berlin die einzige Stadt in Deutschland.

München landet in diesem Ranking übrigens auf Platz eins.

Okay, nee, das ist ein Dorf, ein großes Dorf. Das ist garantiert klasse, wenn du 70 bist und krass viel Knete hast.

Dann doch lieber Berlin?

Naja, das ist kein Argument. Pjöngjang ist auch beschissener als Berlin, das heißt aber nicht, dass Berlin gut ist. München ist völlig indiskutabel. Das ist eine der wenigen Sachen, wo der Berliner recht hat: München ist Dreck.

Du zeigst Dich immer mit Mütze und Sonnenbrille, verrätst nichts über Deine Herkunft und Deinen Berliner Kiez. Geheimniskrämerei ist dein Ding, oder?

Mega.

Warum gibst Du nichts von Dir preis? Hast Du Angst vor den Reaktionen der Leser?

Erstens will ich nicht, dass die ganzen Spacken mir meine schönen Orte streitig machen, denn eine Handvoll gibt es vielleicht noch. Zweitens gab es nach meinem ersten Buch „Berlin zum Abkacken - Alle Arschlöcher nach Bezirken“ wirklich Todesdrohungen. Und drittens ist Ruhm nichts Gutes, ich brauche das nicht fürs Ego. Zudem habe ich noch ein richtiges Leben, das passt damit leider nicht zusammen. Bis die Revolution oder das Grundeinkommen kommt, muss ich das auseinander halten.

Anonym schimpft es sich ja auch leichter.

Das stimmt schon. Ich habe halt eine große Klappe und deshalb auch regelmäßig Ärger, zum Beispiel in Bars. Ich habe mal mein erstes Buch in einer Bar liegen lassen, damit es die Leute lesen können. Das hat keine fünf Minuten gedauert, da wollte schon einer die erste Schlägerei.

Du bist aber auch nicht gerade ein Freund der dezenten Wortwahl.

Nein, überhaupt nicht. Ich hasse Literatur, ich hasse diesen Gestus. Ich halte es für völlig bescheuert, dass Schriftsprache nicht wie normale Sprache ist.

In Deinem neuen Buch „111 Gründe Berlin zu hassen“ zählst du einiges auf, was viele Leute aufregt – die Baupannen am BER, S-Bahn-Chaos und Hundekacke. Warum wetterst du im gleichen Atemzug gegen Kehrmaschinen, Radfahrer und Carsharing?

Fahrradfahrer sind super. Autos sind nur eine Penis-Prothese. Mir geht es um eine bestimmte Gruppe von Radfahrern: die Fixie-Fahrer, die sind echt gefährlich. Und Carsharing ist ja an sich eine gute Sache, aber die ganze Sharing-Ökonomie ist ein gegenseitiges Ausnutzen. Du zahlst 30 Cent pro Minute und deshalb rasen die wie bescheuert. So rettet man die Welt halt auch nicht.

Und die Kehrmaschinen? Schließlich beklagst Du ja auch, dass die Stadt zu dreckig ist.

Ach ja, der „Kackefant“. An sich ist der nicht schlimm, aber die Leute, die da drin sitzen, sind echte Sadisten. Eine Freundin von mir wird immer von einem verfolgt. Entweder ist sie paranoid oder der Typ macht das wirklich. Beides ist auf Berlin zurückzuführen. Die Stadt ist einfach zu voll. Und nicht jeder Dreck ist schlecht. Feinstaub ist scheiße. Aber Ranzigkeit und Wildheit, das muss sein, wird aber leider immer weniger in Berlin.

Mit der Haltung "Früher war alles besser" machst Du es Dir aber auch ein bisschen einfach.

Das ist Bullshit. Ich grenze das ganz klar ein. "Früher" heißt zwischen den 60ern und den späten 90ern. Das war eine Zeit, in der es viele Freiräume gab, wo man nicht unter diesem Leistungsdruck stand. Früher war nicht alles besser. Die Leute tun nur so, als wäre der Endsieg des Kapitalismus unweigerliche Zukunft. Und das stelle ich in Frage.

Was läuft derzeit falsch in Berlin und was müsste sich ändern, damit es wieder besser wird?

Berliner raus! Berliner sind krasse Wichser. Und das ohne Grund, schließlich sind die Umstände meistens nicht so schlecht. Trotzdem kriegste für Schief-Angucken gleich den Vorschlaghammer. Generell gilt: Berlin braucht eine menschenwürdige Politik, Grundeinkommen. Ein Viertel der Leute hier lebt hier auf Hartz IV, was einerseits gut ist, weil wir so keine Münchner Verhältnisse kriegen, was aber auch schlecht ist, weil die Leute leiden. Das ist nicht menschenwürdig. Man braucht eine lebenswerte Gesellschaft.

Du sagst Berliner raus, Touristen und Hipster findest du aber auch nicht gut.

Die sind halt alle auf eine andere Weise scheiße. Man kann ja bis zu einem gewissen Grad scheiße sein, ist ja okay, keiner ist perfekt. Aber es gibt so ein paar Knock-out-Kriterien: FDP wählen, Undercuts und irregulär gendern. Das sind Sachen, die akzeptiere ich einfach nicht.

Du akzeptierst auch „Tatort“ gucken als Event und Gemüsedöner als Essen nicht - das sind doch aber keine reinen Berliner Phänomene.

In Berlin finde ich das aber problematisch, weil Berlin das mal besser konnte. Weil es ein Bollwerk mit Ideen war, das sehe ich einfach immer weniger. Was früher ein besetztes Haus war, ist jetzt eine Galerie oder ein Einkaufszentrum. Dieser Neo-Biedermeier ist ein Rückzug in sich selbst, das sehe ich als die Ruhe vor dem Sturm an.

Wer ist deiner Definition nach ein Berliner?

Wenn du in der Scheiße hier aufgewachsen bist natürlich. Aber auch ein Wahlberliner, der zu jedem Eisbärenspiel rennt oder beim Kreuzberger Imbiss Burgermeister, der früher mal ein Klo war, isst. Dann bist du für mich auch schon scheiße genug, um Berliner zu sein. Berliner ist für mich eine Abstufung von Scheiße, nicht unbedingt eine geografische Definition.

Hipster oder Touristen – was ist schlimmer?

Ich glaube Hipster.

Warum?

Weil die da bleiben. Ich finde die so grottig. Egal, was die aufmachen – Bar, Café, Kunstprojekt, das ist alles so blöder Herzeige-Mist. Das ist im Endeffekt nicht anderes, als mit einem fetten BMW die Hermannstraße rauf und runter zu fahren. Ich finde die grauenhaft. Reisende finde ich an sich okay. Probleme machen nur diese richtigen Reisebus-Leute, die mal schnell Kaffee für fünf Euro kaufen.

Aus welchem Grund reist Du gerne?

Damit ich hier nicht verrückt werde. Ich hasse Deutschland, Deutsche haben alles und trotzdem Angst. Ich hab mich noch nie in diesem Land heimisch gefühlt, ich kann mit der Mentalität nichts anfangen.

Wenn Du die Wahl hättest, wo würdest Du hingehen?

Keine Ahnung, ich glaube, es wäre kein fester Ort. Australien – aber die Sonne ist nicht mein Freund, in Chile vielleicht, Philadelphia – aber da ist das mit der Politik etwas schwierig. Nach Neapel will ich unbedingt mal.

Neapel?

Neapel ist unglaublich echt. Es ist alles voller Mafia, es gibt einen Vulkan, der jederzeit ausbrechen kann. Es lohnt sich nicht, diese Stadt zu sanieren. Die Leute sind fast rüpelhaft und es gibt richtige Kontraste. Das fehlt mir in Berlin. Hier komme ich mir immer vor, als gehe ich durch einen Prospekt.

Du brauchst also Ecken und Kanten?

Bei Harmonie geh ich kotzen. Ich brauche Elend, ich bin ein Sadist. Ich brauche etwas anderes als das, was gut ist. Es gibt viele Menschen wie mich, die im Paradies nicht richtig einen Platz hätten. Es gibt Leute, die meinen, ich hätte psychopathische Züge. Ich glaube das nicht.

Nach zwei Anti-Reiseführern für Berlin: Hast Du nun genug gehasst?

Nein. Leben ist Hass. Manchmal frage ich mich, ob man etwas abkühlt, wenn man älter wird. Ich finde Hass hat auch was Gutes, daraus entstehen auch Dinge. Die Französische Revolution fand nicht statt, weil die sich dachten: „Ach, Gerechtigkeit ist schön“. Die hatten Hass.

Haben wir im Moment in Deutschland nicht schon genug Hass?

Ja, aber das ist bescheuerter, sinnloser Hass. Meine eigentlichen Ziele sind ja ziemlich Hippie-mäßig: Alle sollen sich verstehen, es soll kein Wettkampf herrschen. Wenn ich an der Macht wäre, wäre alles super. Außer für die AfD. Das sind alles zu kurz Gekommene, Faschisten und die sollten sich schämen. Was die AfD und Pegida machen, das ist ein unreflektierter, instinktiver Hass. Ich kann jedem meinen Hass begründen, bei denen kommt gar nichts. Das ist Dummheit.