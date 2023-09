Ein Grenzübergang an der dänischen Grenze bei Flensburg dpa

Die Flüchtlingskrise spaltet die Europäische Union, an vielen Grenzübergängen müssen Reisende derzeit ihre Ausweise vorzeigen. Aber was wäre eigentlich, wenn das so genannte Schengen-Abkommen ganz aufgehoben und alle Mitgliedstaaten wie in der Vergangenheit ihre Grenzen wieder systematisch kontrollieren würden? Die Auswirkungen für die Wirtschaft wären beträchtlich, auf die Unternehmen kämen Belastungen in Milliardenhöhe zu, warnt die Bertelsmann-Stiftung in einer neuen Studie. Ein Überblick.

Warum würden Unternehmen unter einer dauerhaften und lückenlosen Wiedereinführung von Grenzkontrollen leiden?

Die Wirtschaft in Europa ist hochgradig vernetzt. Fabriken beziehen Vorprodukte aus anderen EU-Staaten. Oft verzichten sie auf Lagerhaltung und lassen Waren genau zu dem Zeitpunkt anliefern, an dem sie im Produktionsprozess gebraucht werden („Just in time“). Es war die Wirtschaft, die in den 1980er und 1990er Jahren bei der Politik auf die Abschaffung der Grenzkontrollen drang. Die Unternehmen sparen viel Geld, wenn Lastwagen an den Staatsgrenzen freie Fahrt haben und nicht im Stau stehen.

Auch der Export fertiger Produkte in die anderen EU-Staaten verbilligt sich auf diese Weise. Tourismus und Einzelhandel profitieren ebenfalls vom grenzenlosen Reiseverkehr in Europa. Außerdem gibt es im Schengen-Raum etliche Pendler, die in einem Staat wohnen und in einem anderen arbeiten. Das würden sie kaum tun, wenn sie morgens eine halbe Stunde oder länger an der Grenze warten müssten.

Zu welchen Ergebnissen kommt die neue Studie?

Um abzuschätzen, wie hoch die volkswirtschaftlichen Kosten bei einer dauerhaften Wiedereinführung der Grenzkontrollen wären, konzentrierten sich die Experten der Bertelsmann-Stiftung auf den Warenverkehr. Das heißt, dass die Themen Tourismus, Einzelhandel und Pendler ausgeblendet wurden. In Zusammenarbeit mit dem Prognos-Institut und auf Grundlage gängiger Annahmen der Wirtschaftswissenschaft rechneten die Fachleute zwei Szenarien durch: Im ersten („konservativen“) Szenario würden Grenzkontrollen im Schengen-Raum die Importpreise im innereuropäischen Handel um ein Prozent erhöhen. Im zweiten („pessimistischen“) Szenario sogar um drei Prozent. Nach Variante 1 würden Deutschland in den kommenden zehn Jahren insgesamt Kosten von 77 Milliarden Euro entstehen, die Wirtschaft würde pro Jahr um 0,03 Prozent weniger wachsen als bei einer Aufrechterhaltung des Schengen-Systems. Nach Variante 2 würden sich die Kosten auf 235 Milliarden Euro summieren, die jährlichen Wachstumseinbußen lägen im Schnitt bei 0,08 Prozent. Auch andere EU-Staaten müssten mit vergleichbaren Auswirkungen rechnen – sogar solche, die wie Großbritannien gar nicht dem Schengen-Raum angehören.

Vorhersagen sind nicht exakt

Wie seriös sind solche Vorhersagen?

Die Volkswirtschaft ist keine exakte Wissenschaft. Vorhersagen dieser Art sind aber durchaus dazu geeignet, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie sich Dinge realistischerweise entwickeln könnten. Auch die Wirtschaft selbst rechnet damit, dass die Wiedereinführung von Grenzkontrollen zu beträchtlichen Wachstumseinbußen führen würde. „Durch Staus und Wartezeiten, zusätzliche Bürokratie oder die Umstellung von Justi-In-Time-Lieferung auf deutlich teurere Lagerhaltung können sich die Kosten für die deutsche Wirtschaft schnell auf zehn Milliarden Euro pro Jahr summieren“, sagt DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben.

Die Brüsseler EU-Kommission warnt ebenfalls vor einem Ende des grenzenlosen Reisens. „Wer Schengen killt, wird den Binnenmarkt zu Grabe tragen“, sagte unlängst Behördenchef Jean-Claude Juncker. „Ohne Schengen, ohne die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, ohne die Reisefreiheit, von der alle Europäer profitieren können, macht der Euro keinen Sinn.“ Nach Berechnungen der EU-Kommission haben allein die Grenzkontrollen auf der Öresund-Brücke zwischen Schweden und Dänemark bis Mitte Januar Kosten von rund 300 Millionen Euro verursacht.

Wie wahrscheinlich ist ein Abschied vom Schengen-System überhaupt?

Im Zuge der gegenwärtigen Flüchtlingskrise werden alle Optionen diskutiert, um den Zuzug von Schutzsuchenden zu reduzieren. Die Abschaffung des Schengener Abkommens steht nicht auf der Tagesordnung der EU-Regierungen. Das System ist aber brüchig geworden – unter anderem dadurch, dass europäische Staaten begonnen haben, Zäune zu ihren Nachbarn zu errichten. Die Wiedereinführung von zeitlich befristeten Grenzkontrollen ist nach den bisherigen Schengen-Regeln grundsätzlich möglich, wenn es die Sicherheitslage erfordert.

Deutschland machte von dieser Option etwa 2015 anlässlich des G7-Gipfels im bayerischen Elmau oder während der Fußball-WM 2006 Gebrauch. Bei Maßnahmen dieser Art gilt eine Begrenzung auf höchstens 30 Tage. Der Zeitraum kann mehrfach verlängert werden, höchstens aber auf sechs Monate. 2013 beschlossen die Schengen-Staaten unter dem Eindruck des Arabischen Frühlings und einer steigenden Zahl von Flüchtlingen eine weitere Ausnahme: Demnach können nationale Grenzen bis zu einer Dauer von höchstens zwei Jahren wieder kontrolliert werden, falls das Schengen-System aufgrund außergewöhnlicher Umstände in Gefahr gerät und die Außengrenze von einem Mitgliedstaat und seinen EU-Partnern nicht ausreichend geschützt wird.

Das Schengener Abkommen gilt in 26 Staaten. Und zwar in allen EU-Mitgliedsländern außer Großbritannien, Irland, Rumänien, Bulgarien, Zypern und Kroatien. Mit dabei sind aber zugleich die Nicht-EU-Länder Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein.