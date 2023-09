München -Der Besitzer eines allein reisenden Rucksacks mit 7700 Euro und 30 Tafeln Schokolade ist gefunden. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, gehörte das Gepäckstück einem Vietnamesen. Ein Bahnmitarbeiter hatte den Rucksack Anfang Juli im Zug von Frankfurt nach München gefunden.

Rucksack im Zug vergessen

Als er das Gepäckstück bei der Fundstelle der Deutschen Bahn in München abgab, saß der Eigentümer schon in Frankfurt in einem Flugzeug. Er hatte den Rucksack beim Aussteigen im Zug vergessen. Durch die öffentliche Suche wurde aber die in Thüringen lebende Tante des Mannes aufmerksam und holte den Rucksack nun in der bayerischen Landeshauptstadt ab. Sie gab an, sie habe schon erfolglos zahlreiche Polizeidienststellen auf der Zugstrecke abtelefoniert gehabt. Geld und Schokolade waren übrigens für die Familie des Mannes gedacht. (dpa)