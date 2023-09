Am Freitagmittag ist ein libysches Flugzeug mit 118 Insassen nach Malta entführt worden.

Alle Passagiere konnten befreit werden.

15:46 Uhr: Flugzeugentführung beendet

Die Flugzeugentführung in Malta ist unblutig beendet. Die Entführer und die letzten Crewmitglieder verließen das Flugzeug, wie der maltesische Regierungschef Joseph Muscat am Freitag auf Twitter mitteilte.

Hijackers surrendered, searched and taken in custody. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

15:16 Uhr: Alle Insassen befreit – Forderungen bleiben Rätsel

Alle festgehaltenen Passagiere sind frei. Das teilte das maltesische Staatsfernsehen am Freitag mit. Auf Fernsehbildern war auch zu sehen, dass niemand mehr das Flugzeug verließ. Ein Mann machte an der Tür ein entsprechendes Zeichen mit den Händen.

Wie im Staatsfernsehen ebenfalls zu sehen war, trat einer der Entführer an die Flugzeugtür und hielt die alte libysche Flagge von Machthaber Muammar al-Gaddafi hoch. Identität und Forderungen der mutmaßlichen Entführer blieben zunächst unbekannt.

15:02 Uhr: 109 Menschen in Sicherheit

Nach der Entführung eines libyschen Flugzeugs nach Malta haben 109 Insassen die Maschine verlassen können. Nachdem die Entführer zunächst 25 Frauen und Kinder laufen ließen, konnten am Freitagnachmittag dutzende weitere Menschen aussteigen, wie Maltas Ministerpräsident Joseph Muscat berichtete. Insgesamt waren 118 Menschen an Bord der Maschine der libyschen Gesellschaft Arabiyah, die auf einem Inlandsflug entführt und nach Malta umgeleitet worden war.

14:56 Uhr: Auch Crewmitglieder sollen freikommen

Nach der Entführung einer libyschen Passagiermaschine nach Malta sollen auch Crewmitglieder freigelassen werden. Das kündigte der maltesische Regierungschef Joseph Muscat auf Twitter an, ohne eine Zahl zu nennen.

14:45 Uhr: Regierungschef berichtet via Twitter

Der maltesische Regierungschef Joseph Muscat twittert durchgehend zu den Ereignissen. Immer wieder teilt er mit, wieviele Menschen das Flugzeug verlassen. Zu den bisher 65 Passagieren, dürfen nun 44 weitere Menschen aus der Gefahrenzone geleitet werden.

Further 44 passengers being released. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

14:10 Uhr: Flugzeugentführer lassen Passagiere frei

Nach der Entführung eines libyschen Flugzeugs haben mehrere Menschen die Maschine in Malta verlassen. Auf Bildern des maltesischen Fernsehens war zu sehen, wie mehrere Personen die Treppe hinabgehen.

Der maltesische Regierungschef Joseph Muscat schrieb auf Twitter, zunächst würden 25 Frauen und Kinder freigelassen. Nach bisherigen Informationen waren 111 Passagiere in der Maschine, darunter 82 Männer, 28 Frauen und ein Kind.

13:56 Uhr: Mehrere Menschen verlassen Flugzeug

Nach der Entführung eines libyschen Flugzeugs haben mehrere Menschen die Maschine in Malta verlassen. Auf Bildern des maltesischen Fernsehens war zu sehen, wie mehrere Menschen die Treppe hinabgehen.

13:14 Uhr: Maltas Regierung bestätigt Entführer

An Bord des in Malta gelandeten libyschen Flugzeugs sind zwei Entführer. Dies sagte am Freitag ein Sprecher der maltesischen Regierung der Deutschen Presse-Agentur. Der Airbus der staatlichen libyschen Fluglinie Afriqiyah Airways mit 111 Passagieren an Bord war auf einem Inlandsflug von Sabha nach Tripolis vom Kurs abgewichen und in der maltesischen Hauptstadt Valletta gelandet. Die international anerkannte libysche Regierung bestätigte ebenfalls, dass es sich um eine Flugzeugentführung handele.

Das entführte, libysche Flugzeug landete in Malta. REUTERS

12:54 Uhr: Libysche Regierung bestätigt Entführung

Libyens international anerkannte Regierung hat die Entführung einer Passagiermaschine nach Malta bestätigt. Allen Menschen an Bord gehe es gut, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Lana am Freitag unter Berufung auf Kreise im Außenministerium. Der Außenminister habe Kontakt mit seinem Amtskollegen in Malta aufgenommen.

12:45 Uhr: Flughafen leitet Flüge um - auch deutsche Flieger betroffen

Wegen der möglichen Flugzeugentführung auf der Mittelmeerinsel Malta hat der dortige Flughafen zahlreiche Maschinen umgeleitet - das hat auch Auswirkungen in Deutschland. Fünf Flugzeuge auf dem Weg nach Malta seien zum Flughafen Catania auf Sizilien geleitet worden, schreibt der Flughafen auf seiner Internetseite. Für weitere acht Flieger wurde kein Alternativ-Ziel angegeben, darunter fünf Maschinen aus Frankfurt/Main, eine davon von der Lufthansa. Ein Lufthansa-Flug von Malta nach München wird als verspätet oder gestrichen gemeldet. Vier weitere Flieger nach Frankfurt/Main - darunter eine Lufhansa-Maschine - werden als verspätet angegeben.

11:56 Uhr: Flugzeug in Malta gelandet

Der mit 118 Menschen besetzte Airbus A320 ist Medienberichten zufolge in Malta gelandet, berichteten maltesische Medien am Freitag. Demnach drohten zwei Entführer damit, das Flugzeug zu sprengen. Forderungen seien bislang nicht bekanntgeworden. Maltas Ministerpräsident Joseph Muscat zufolge befand sich der Airbus auf einem Inlandsflug.

11:56 Uhr: Libyisches Flugzeug offenbar entführt

Ein libysches Flugzeug ist nach Angaben der maltesischen Regierung offenbar entführt worden und auf dem Weg Richtung Malta. Er sei über die „mögliche Flugzeugentführung“ eines libyschen Inlandsflugs informiert worden. Sicherheits- und Rettungskräfte stünden bereit, schrieb der maltesische Regierungschef Joseph Muscat am Freitag im Online-Kurzmitteilungsdienst Twitter.

(dpa)