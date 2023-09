Washington -Im Zusammenhang mit einem Bericht über eine angebliche Affäre von US-Präsident Donald Trump mit einer Pornodarstellerin hat dessen Anwalt eine Zahlung von 130.000 Dollar aus eigener Tasche bestätigt. Der Anwalt Michael Cohen erklärte am Dienstag in einer Mitteilung an die Zeitung „New York Times“, dass ihm die Zahlung an Stephanie Clifford nicht erstattet worden sei. Warum er das Geld zahlte, teilte er der Zeitung zufolge nicht mit.



Angeblich hatte Donald Trump vor elf Jahren mit dem erfolgreichen Porno-Star „Stormy Daniels“ eine Affäre.



Das „Wallstreet Journal“ hatte zuerst berichtet, dass Trumps langjähriger Anwalt Michael Cohen im Oktober 2016 kurz vor der US-Wahl 130.000 Dollar an den Star, der mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford, heißt überwiesen hatte. Sofort wurde spekuliert, es habe sich dabei um Schweigegeld gehandelt. (afp, red)

