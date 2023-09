Es ist eine sehr hübsche Abfolge im Terminkalender der Kanzlerin: Vor ihrer Reise in die Türkei am Samstag hat sie am Freitag nochmal in Ingolstadt vorbeigeschaut, der Heimatstadt von Horst Seehofer. Als wolle sie sich nochmal erkundigen, was sie denn nun sagen soll dort beim Besuch von Flüchtlingsprojekten in Gaziantep an der türkisch-syrischen Grenze. Als würde sie Seehofers Wunsch, sich bei ihm in Sachen Flüchtlingspolitik Rat zu holen, doch einmal nachgeben.

Tatsächlich hat Merkel in Ingolstadt eine Rede zur 500-Jahr-Feier des Bier-Reinheitsgebots gehalten. Sie hat viel Applaus bekommen, als sie Reichskanzler Otto von Bismarck mit dem Satz zitierte: „Es ist ein Grundbedürfnis, beim Bier schlecht über die Regierung zu reden“, und dabei hinzufügte, dies gelte nicht für die bayerische Landesregierung.

Vierter Türkeibesuch in sechs Monaten

Bundeskanzlerin Merkel gönnte sich auch selbst ein Bier bei den Feierlichkeiten. dpa

Allerdings wird derzeit nicht nur beim Bier schlecht über die Regierung geredet, sondern auch in Umfragen. 80 Prozent der Deutschen sind dem ZDF-Politbarometer zufolge der Meinung, die Kanzlerin, die in der Flüchtlingspolitik auf die Zusammenarbeit mit der Türkei setzt, nehme zu viel Rücksicht auf den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. 62 Prozent sind unzufrieden damit, wie die Kanzlerin mit dem Fall des Satirikers Jan Böhmermann umgegangen ist, von dem Erdogan sich beleidigt fühlt. Merkel hatte Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Böhmermann zugestimmt.

Und nun also fährt sie schon wieder in die Türkei, zum vierten Mal innerhalb eines halben Jahres. Gemeinsam mit dem EU-Ratspräsidenten Donald Tusk, dem stellvertretenden EU-Kommissionspräsidenten Frans Timmermans und dem türkischen Regierungschef Ahmet Davutoglu besucht sie dort eine Flüchtlingsunterkunft und ein Familienprojekt. Die EU stellt der Türkei, die knapp drei Millionen Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak aufgenommen hat und nun auch nach Griechenland Geflohene zurücknimmt, insgesamt sechs Milliarden Euro als Flüchtlingshilfe zur Verfügung.

Es gilt Lösungen in der Flüchtlingsfrage zu finden

Warum fährt die Kanzlerin mit den EU-Kollegen – obwohl nicht Deutschland, sondern die Niederlande derzeit den EU-Vorsitz innehaben? Merkel komme als „Vertreter eines stark von der Flüchtlingssituation der letzten Monate betroffenes Land“, sagt ihr Sprecher Steffen Seibert. Wird sie den Fall Böhmermann ansprechen? Der halbe Tag in der Türkei stehe ganz im Zeichen der Flüchtlingspolitik, antwortet Seibert.

Gauck nimmt Merkel in Schutz

Vor dem Vorwurf eines Kotaus nahm sie der Bundespräsident in Schutz. „Wenn wir nur mit den Staaten Umgang pflegen würden, die völlig auf unserem Level wären, würde ein Teil der Partner, die wir auf der Welt haben als Handelspartner, als Gesprächspartner, als Vertragspartner, schlichtweg ausfallen“, sagte Joachim Gauck dem Deutschlandfunk. Es gelte Lösungen in der Flüchtlingsfrage zu finden ungeachtet der „Fehler der türkischen Politik und des türkischen Präsidenten“.