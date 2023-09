Berlin -Es ist eine Pointe, die ihre Wirkung nicht verfehlt. „Was war das noch für eine schöne Zeit, als man noch wegen Abschreibens sauber aus dem Amt gejagt werden konnte?“ sagt Karl Theodor zu Guttenberg – und im Publikum ist lautes Lachen zu hören. Der Präsidentschaftskandidat der US-Republikaner, Donald Trump, so hat der ehemalige deutsche Verteidigungsminister kurz zuvor erläutert, habe den politischen Skandal entwertet, indem er ihn inflationär zelebriere.

Guttenberg lebt in den USA. Doch der über seine plagiierte Dissertation gestürzte ehemalige Superstar im Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel ist nach Berlin gekommen, um auf Einladung der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft auf einem Kongress zu sprechen, der sich mit den Folgen der Flüchtlingspolitik für Deutschland beschäftigt. Unter dem Titel „Denk ich an Deutschland“ soll zu Guttenberg einen Blick von außen auf sein Heimatland liefern.

Einer wie zu Guttenberg kommt gar nicht umhin, zunächst einige Worte über den eigenen tiefen Fall zu sagen. Nicht zum ersten, aber sicher auch nicht zum letzten Mal. Guttenberg, der seine Rede abliest, räumt Fehler ein – mit hochtrabenden Worten. „Ein bizarres, Ikarus-gleiches politisches Leben, das vom achtlosen Mantra des Andersseins beflügelt war, getragen von den Winden unerfüllbarer Erwartungen und der eigenen Hybris“, so beschreibt er seine Vergangenheit als CSU-Politiker und Minister. Er könnte auch sagen: „Ich habe mich überschätzt und war fürchterlich abgehoben.“ Klänge aber weniger feierlich.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Warnung vor dem dissonanten Dreiklang

Was das eigentliche Thema des Vortrags angeht, so verweist Guttenberg darauf, die Kanzlerin werde heute in den USA ganz anders wahrgenommen. Merkel sei für ihre Flüchtlingspolitik in den USA von den Kommentatoren erst gelobt worden. Erstens für die humanitäre Leistung. Zweitens hätten die Amerikaner auch geglaubt, Merkel sei in der Lage, eine gemeinsame europäische Handlungsfähigkeit zu organisieren. „Heute hingegen wird in den USA wahlkampfwirksam vor deutschen Zuständen gewarnt“, sagt zu Guttenberg. Ein Slogan, der nicht nur im republikanischen Lager auf fruchtbaren Boden falle.

Guttenberg beklagt, die Regierenden seien zu sehr in der Routine des hauptstädtischen Betriebes gefangen – er nehme sich selbst früher da nicht aus. Das aktuelle reflexartige Attackieren der Populisten durch die Platzhirsche sei kaum intelligenter als die Parolen der Herausforderer selbst. „Ein dissonanter Dreiklang entsteht: Die Populisten greifen das Unbehagen und die Ängste auf. Die Etablierten greifen die Populisten an. Und die Bürger greifen sich fassungslos an den Kopf.“

Formidabel formuliert. Doch mit welchen Mitteln können die Regierenden ihr Verhältnis zu den Regierten denn jetzt verbessern? Was würde das konkret in der deutschen Flüchtlingspolitik bedeuten? Guttenberg verrät es nicht, unterm Strich muss er es ja auch nicht wissen. Denn darf man seinen Worten glauben, so will er nicht in die Politik zurückkehren. Er habe Verantwortung für ein Unternehmen übernommen – und das tue er gern.