Köln -Die DuMont Mediengruppe baut ihr Digitalgeschäft aus. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, steigt DuMont bei der Münchener „censhare AG“ ein, einem technologisch führenden Anbieter von Marketing Cloud Services, und übernimmt in einem ersten Schritt 36,5 Prozent der Anteile.



200 Mitarbeiter weltweit

Die 2001 gegründete Firma mit ihren rund 200 Mitarbeitern unterhält Niederlassungen in Großbritannien, den USA, in Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz und in Indien. Zu den mehr als 180 Kunden in Europa und den USA gehören unter anderem Ikea, die Deutsche Bank, Jaguar, McDonald‘s, Swiss Re, Deutsche Post, Rewe, Migros, GoPro und der US-amerikanische Retailer Kohl‘s.



Datenbasierte Geschäftsmodelle

Censhare entwickelt Marketing- und Kommunikations-Lösungen, um Daten und Informationen ohne Medien- und Prozessbrüche in Beziehung zu setzen und in Business-Prozessen zu steuern. Censhare unterstützt Unternehmen dabei, datenbasierte Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu betreiben.

„Es war schon immer Teil der DNA der DuMont Mediengruppe, innovative Kommunikations- und Marketinglösungen anzubieten“, sagte Patrick Wölke, Geschäftsführer der DuMont Digital.



Die drei censhare-Gründer Dieter Reichert (Vorstandsvorsitzender), Robert Motzke und Walter Bauer werden das Unternehmen mit dem weiteren Vorstandsmitglied Stephan Wehselau (Chief Financial Officer / Finanzvorstand) auch künftig zusammen führen. „DuMont vereint für uns Medien-Kultur und Werte mit der Innovationskraft digitaler Transformation und ist somit ein natürlicher Partner für uns“, sagte Reichert.

Dr. Christoph Bauer, Vorstandsvorsitzender der DuMont Mediengruppe, hob hervor: „Nach dem Engagement bei Facelift ist die Beteiligung an censhare nun ein weiterer wichtiger Schritt für den Ausbau unseres Digitalgeschäfts. Damit ist DuMont ein attraktiver Anbieter für Marketing Cloud Services.“

Ende des Jahres 2016 hatte DuMont bereits 75 Prozent an der „Facelift brand building technologies GmbH“ übernommen, dem europäischen Marktführer für Social-Media-Marketing-Software. Die Beteiligung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörde.

Zur DuMont Mediengruppe mit ihren drei Geschäftsfeldern Regionalmedien, Business Information und Digital gehören unter anderem auch die Zeitungstitel EXPRESS, Hamburger Morgenpost und Berliner Kurier.

DuMont ist außer an Facelift über den Venture-Fonds „Capnamic“ auch an jungen, stark wachsenden Unternehmen beteiligt.