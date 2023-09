Berlin -Unions-Fraktionschef Volker Kauder warnt seine Abgeordneten davor, sich zu sehr an Rechtspopulisten zu orientieren. Auch CDU-Generalsekretär Peter Tauber verkündet, die CDU dürfe sich programmatisch nicht an der AfD ausrichten. Die Flüchtlingspolitik hat der Union also eine Debatte darüber verschafft, wie viel Rechts noch verträglich ist. Ein Überblick.