Berlin -In Moabit wurden am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr mehrere Polizisten aus einer Gruppe von 25 bis etwa 30 Personen heraus angegriffen und beleidigt.

Wie die Polizei am Mittwochvormittag mitteilte, überbrüften Beamte ein Ehepaar, das mit ihrem Renault in der Beusselstraße in zweiter Reihe geparkt hatte. Der 35-Jährige und seine 31 Jahre alte hochschwangere Ehefrau begannen plötzlich die Beamten zu attackieren und innerhalb kürzester Zeit bildete sich eine Menschentraube um das Geschehen. Die Polizisten wurden mit Handys gefilmt und aus der Gruppe heraus beleidigt. Ein Teil der Menge versuchte auch, das festgenommene Ehepaar wieder zu befreien.

Fünf Männer festgenommen

Schließlich gelang es den Polizisten mit der Unterstützung weiterer Kollegen fünf Männer im Alter zwischen 30 und 45 Jahren festzunehmen. Sie stehen im Verdacht, sich an den Übergriffen beteiligt zu haben. Nachdem ihre Personalien festgestellt wurden, kamen die Männer wieder auf freien Fuß.

Die hochschwangere 31-Jährige wurde nach dem Vorfall zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht, während ihr Ehemann über Kopfschmerzen klagte, jedoch nicht von Rettungskräften behandelt werden musste.

Insgesamt wurden rund 35 Polizeibeamte eingesetzt, zwei von ihnen wurden leicht verletzt. Wegen Landfriedensbruch, versuchter Gefangenenbefreiung und Beleidigung wurden sieben Strafermittlungsverfahren eingeleitet. Außerdem stellten die Beamten fünf Smartphones als Beweismittel fest. (BLZ)

