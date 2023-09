Stonnington -Drei Seniorinnen aus Australien sind der neue Internet-Hit. Sie singen und tanzen in dem Video „All the Bowling Ladies“ für ihre ganz persönliche Sache: um ihren Bowlingclub zu retten. Beyoncés Hit aus dem Jahr 2009 „Single Ladies (Put A Ring On It)“ hat mittlerweile fast 600 Millionen Aufrufe bei Youtube. Und das nur beim Original-Video. Die Klickzahlen von allen geteilten, inoffiziellen oder gecoverten Versionen zu ermitteln dürfte nahezu unmöglich sein.

Unzählige Künstler haben das Lied gecovert, neu umgesetzt und interpretiert. Fast genauso unvergessen ist die Choreografie aus dem Video, getanzt von Knowles und zwei weiteren Tänzerinnen in schwarzen Badeanzügen. Und natürlich wurde auch diese oft kopiert, interpretiert, nachgetanzt.

Ein Cover unter tausenden

Das Cover der Melbournerinnen aber sticht besonders hervor. Terry, Janine und Wyn sind 72 bis 82 Jahre alt und wandten sich an das Internet, um Unterstützer zu finden. Die Stadt hatte entschieden, dass der Chadstone Bowling Club, seit Jahren Treffpunkt für die Frauen, einer neuen Stadionarena weichen sollte. Als Ersatz wurde den Bowlern eine Halle angeboten, in der Basketball gespielt werden könne – Bowling aber nicht. Die Clubmitglieder beschlossen, nach Unterstützung in ihrer Gemeinde zu suchen: die Idee zu „All The Bowling Ladies“ entstand.

Die drei Bowlerinnen schrieben einen neuen Text zur Melodie und studierten die Schritte ein. „Denn wir sind Bowler und das können Sie uns nicht wegnehmen!“, singen sie und „Wir singen, weil wir traurig sind“. In blau-weißen Trikots und mit nur ein bisschen weniger Hüftschwung tanzen sie über das Vereinsgelände, die Bowlingkugel immer in der Hand. Den Erfolg, den das Video weltweit hat, haben sie aber nicht erwartet.

Mittlerweile zählen sie bereits über eine Millionen Klicks – eigentlich hatten sie sich nur an die Anwohner wenden wollen. Aber die positive Resonanz kann bei dem Gespräch mit der Gemeinde nur helfen, da ist sich der Bowlingclub sicher. Beyoncé haben sie gewählt, weil sie so frech sei. Damit hatten sie offensichtlich den richtigen Riecher. Die Reaktion der Stadtverwaltung bleibt jetzt abzuwarten.