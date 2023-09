Köln -Gute Nachrichten für vegane Burgerliebhaber: Lidl nimmt den Beyond Meat Burger abermals als Aktionsware ins Sortiment. Ab dem 15. Juni gibt es die fleischlose, sojafreie Fleischalternative in allen Filialen. Bereits vor zwei Wochen hatte die Kette den Burger-Hit aus den USA angeboten – nach nur einem Tag war er in vielen Städten bereits vergriffen.

Um den Fleischersatz aus den USA herrscht ein regelrechter Hype. Der Burger-Pattie wird unter anderem aus Erbsenprotein hergestellt, Rote Beete sorgt für die rosa Färbung. Die Zutaten werden laut Hersteller unter Dampf gekocht und in die typische Pattie-Form gebracht. Der Börsengang des Unternehmens Anfang Mai war ein voller Erfolg, zahlreiche Prominente wie Leonardo DiCaprio oder Bill Gates Gates haben in Beyond Meat investiert.

Beyond Meat Burger in Deutschland auch bei Metro

„Wir können auch dieses Mal leider nur eine limitierte Stückzahl der Beyond Meat Burger anbieten, die aufgrund der hohen Nachfrage wahrscheinlich schnell vergriffen sein wird“, sagt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland. Kunden sollten also schnell sein, wenn sie einen der seltenen Burger ergattern wollen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Für alle, die wieder leer ausgehen: Metro hat die Patties dauerhaft im Sortiment. (red)