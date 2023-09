Köln -Zwischen Einkaufslisten, Haushalt, Job und Sport bleibt für viele Paare kaum Zeit für Zweisamkeit im Alltag. Für Eltern ist es meist noch schwieriger – schließlich wollen Hausaufgaben erledigt, Windeln gewechselt oder Monster unter dem Bett verjagt werden. Dass der Alltagstrott die Liebe und die Nähe zueinander auffressen kann, haben viele wahrscheinlich schon selbst erlebt.

Und eigentlich wissen die meisten Paare auch, was man dagegen tun kann: Sich gezielt verabreden (daten). Bei einer Umfrage des Finanzunternehmens Legal & General gaben 67 Prozent der Befragten an, dass sie Dates in einer Beziehung wichtig finden. Im Alltag bleibt für aufwendige Abende mit Essen bei Kerzenschein oder in einem schicken Restaurant jedoch oft keine Zeit.



Die beruhigende Nachricht lautet: Große Gesten sind es auch nicht, die für eine Beziehung wichtig sind. Es sind vielmehr die kleinen gemeinsamen Momente: Micro-Dating genannt, die die Liebe frisch halten.

Micro-Dating: Die kleinen Augenblicke im Alltag nutzen

Micro-Dating heißt, dass sich Paare im Alltag kurze, kleine Momente für sich nehmen. Dass kann ein intensiver Blick in die Augen des Anderen sein, oder vor dem Aufstehen noch ein paar Minuten im Bett zu kuscheln.

In einer Studie haben US-Wissenschaftler die Beziehung von 120 Pärchen angeschaut. Das Ergebnis: Paare, die in ihrem Alltag kleine Momente bewusst zusammen genießen, sind glücklicher und zufriedener.

Den morgendlichen Kaffee zusammen trinken, sich beim gemeinsamen Kochen vom Tag erzählen oder sich eine nette Nachricht via Messenger schicken. Es gibt im Alltag unzählige Mini-Momente ­– Paare müssen sie nur nutzen.

Tipps für Mini-Momente im Beziehungsalltag

Wer Probleme hat, Mini-Momente im Alltag zu finden, kann sich an die Tipps aus der Umfrage des Finanzunternehmens Legal & General halten. Am Abend können Paare eine gemeinsame fünf-Minuten-Routine entwickeln – wie Arm in Arm den gemeinsamen Lieblingssong zu hören.



Wer schöne Augenblicke in den Alltag einbauen möchte, kann überlegen, was man als Paar in der Vergangenheit gerne zusammen gemacht hat. Zum Beispiel gemeinsam ein paar Minuten ein Videospiel spielen, wenn die Kinder im Bett sind.

Wenn beide arbeiten, können sie sich in der Mittagspause anrufen oder den anderen von der Arbeit abholen. Der Alltag bietet viele kleine Momente, die Paare genießen können, um in ihrer Beziehung glücklich und zufrieden zu bleiben. Das Glück versteckt sich in den kleinen Augenblicken. (rha)