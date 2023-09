Oslo -Die deutschen Biathleten sind auch im Verfolgungsrennen bei der Weltmeisterschaft in Oslo am Podest vorbeigelaufen. Beim erneuten Titelgewinn des Franzosen Martin Fourcade war Erik Lesser am Sonntag als Siebter der beste Deutsche.

Nach den Siegen mit der Mixed-Staffel und im Sprint triumphiert Martin Fourcade auch in der Verfolgung.

Erik Lesser landet als bester Deutscher auf dem siebten Rang.

Der zuvor als Fourcade-Gegenspieler gehandelte Simon Schempp wurde nach vier Strafrunden lediglich 18. Der letztjährige Verfolgungsweltmeister Lesser vergab genau wie Arnd Peiffer auf Platz 13 die mögliche Medaille beim letzten Schießen.

Fourcade sicherte sich im dritten Rennen bereits das dritte Gold. Zweiter wurde wie im Sprint Ole Einar Bjørndalen vor seinem norwegischen Landsmann Emil Hegle Svendsen. (dpa)