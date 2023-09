Hex hex! Und alles war wieder heil, oder noch schlimmer als zuvor. In der Welt der kleinen Hexe Bibi Blocksberg passieren viele Abenteuer. Und doch stehen Fans des Hörspielabenteuers bis heute vor einem ungelösten Rätsel: Was wurde aus Boris Blocksberg?

"Lass' Deine Schwester in Ruhe!" - "Warum?" - "Weisst Du, was mit @BorisBlocksberg passiert ist?" - "Nein." - "Eben!" — Alexander Dreyer (@alexanderdreyer) April 1, 2018

Zuerst einmal: Boris war oder ist der kleine Bruder von Bibi. Doch der ist nach der achten Hörspielfolge nie wieder aufgetaucht und in Vergessenheit geraten. Laut den Blocksbergs ist er bei den Großeltern an der Nordsee in Kur.

Autor holt Boris zurück

Schwachsinn, findet Jens Wiesner. Er ist freier Journalist und auch auf der Suche nach Boris. Ist Boris vom Krabbenkutter gefallen und sitzt jetzt irgendwo auf der Welt in einem abgewrackten Hafenviertel? Oder ist er in Berlin im Berghain und ist seit Jahren auf Ketamin, wie Olli Schulz denkt?

Wenn du in Mamas Hexenbuch den Hustenzauber gefunden hast und bald das Kinderzimmer für dich alleine hast.... pic.twitter.com/RxKv0ljSzA — Boris Blocksberg (@BorisBlocksberg) January 1, 2018

Und dann gibt es ja auch noch einen Twitter-Nutzer, der sich als Boris ausgibt und regelmäßig gegen seine große Schwester und die Eltern Bernhard und Barbara stichelt. In Hörspielforen gibt es noch zahlreiche weitere Theorien über den Verbleib des kleinen Boris.

Wiesner hat nun seine eigene Wahrheit zu Boris gefunden und diese in einem Hörspielskript aufgeschrieben. Beim lesen hören Fans im Kopf die Stimmen der Synchronsprecher hallen: „Bibiiiii?“ „Ja, Mami?“ und „Bernhaaaaaard“ bringen den Charme der alten Kassetten zurück. In Wiesners Folge 666 namens „Boris rächt sich“ erwachen sie wieder zu Leben. Täglich gibt es eine neue Szene auf seinem Blog und das noch drei bis vier Wochen lang.

Das Cover wurde eigens für „Boris rächt sich“ entworfen. Illustration Alice Socal/Jens Wiesner

„Warum haben die Hörer früher einfach hingenommen, dass Boris weggelassen wurde?“, fragt sich Wiesner. Oder gibt es gar eine Kiste mit ungeöffneten Beschwerdebriefen im heutigen Kiddinx Verlag? Wiesners Mission ist klar. Er will den Fall des vermissten Boris Blocksberg endlich lösen und ad acta legen.