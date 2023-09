Bielefeld -Ein Flaschensammler hat in einem Altpapiercontainer in Bielefeld eine Leiche gefunden. Der 1100 Liter fassende, schwarze Rollcontainer mit blauem Klappdeckel stand an einem Supermarkt. Nach ersten Erkenntnissen gehörte er aber nicht zu dem Laden, sondern wurde wahrscheinlich unter erheblichem Kraftaufwand dort hinbewegt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte.

Der Flaschensammler hatte am Montagabend in den Container geschaut und den toten Mann entdeckt. Zu Alter, Identität und möglichen Verletzungen des Toten war am Dienstagmittag noch nichts bekannt. Ergebnisse der Obduktion seien frühestens am Mittwoch zu erwarten, hieß es.

„Die Auffindesituation lässt darauf schließen, dass der Mann nicht eines natürlichen Todes gestorben ist“, sagte die Polizeisprecherin. Nun ermittelt die elfköpfige Mordkommission „Teuto“, benannt nach der Teutoburger Straße, an der die Leiche gefunden wurde. Die Polizei setzt auch auf Zeugenhinweise und fragt etwa: „Wo fehlt so ein Container?“ (dpa)