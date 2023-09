Potsdam/Berlin -Die Motorrad-Saison hat für die meisten Biker erst vor wenigen Wochen begonnen, denn nur wenige Biker trauen sich vor April auf die Straßen. Doch schon jetzt häufen sich die tödlichen Unfälle im Umland von Berlin: Am späten Dienstag starb ein 50 Jahre alter Motorradfahrer ist im Landkreis Potsdam-Mittelmark - nach einem Zusammenstoß mit einem Reh.



Laut Lagezentrum Brandenburg war der Mann mit seinem Kraftrad auf einer Kreisstraße in der Nähe von Stahnsdorf unterwegs. Sanitäter waren zwar rasch zur Stelle, konnten den Mann noch wiederbeleben. Doch bevor er ins Krankenhaus eingeliefert werden konnte, verstarb er noch an der Unfallstelle. Das Reh verendete neben seinem Motorrad an der Unfallstelle.

Auto ausgeschert: Biker tot, Fiestafahrer flieht

Neben Wildwechsel gibt es für Motorradfahrer in Brandenburg ein zweites Albtraum-Szenario: Eine langsam daherschleichende Autokolonne. Für Motorradfahrer ist es zwar ein Leichtes, mit Vollgas an den Autos vorbeizudüsen, doch werden sie dabei auch ebenso leicht übersehen. So geschehen am Sonntag auf der Bundesstraße 158 nahe Wölsickendorf (Märkisch Oderland).



Dort verunglückte ein 59-Jähriger Biker tödlich, als ein anthrazitfarbener Ford Fiesta aus Berlin plötzlich ausscherte. Der Motorradfahrer kam von der Fahrbahn ab, knallte gegen einen Baum und starb. Und als ginge ihn das gar nichts an, fuhr der Fiesta-Fahrer einfach weiter! Die Polizei sucht ihn nun wegen Fahrerflucht.



Bis vor kurzen schien es, als ginge die Zahl der tödlichen Unfälle von Motorrad- und Mopedfahrer immer weiter zurück: So starben in Berlin 2015 "nur" sechs Biker - nach 12 im Vorjahr. Deutlich mehr Biker verunglücken in Brandenburg - dort verzeichnet die Polizei auch 2016, trotz des milden Winters, einen deutlichen Anstieg von Unfällen - auch die Zahl der Verkehrstoten steigt seit Jahresbeginn laut Statistikamt Berlin-Brandenburg deutlich. JSt (mit Material von dpa)

