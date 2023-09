Berlin -Bahnchef Rüdiger Grube muss bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2015 schon den Frühjahrsputz bemühen, der in fünf Tagen beginnt und bei dem alle Züge der ICE-Flotte einem Rundum-Check unterzogen werden, um wenigstens etwas Positives zu vermelden. Die Bahn steckt trotz des Mitte 2015 vollzogenen Konzernumbaus, dem der halbe Vorstand zum Opfer fiel, in fast allen Bereichen in einer tiefen Krise. 1,3 Milliarden Euro Verlust wurden 2015 eingefahren, der Schuldenberg ist um 7,9 Prozent auf 17,5 Milliarden Euro gewachsen und wird, so die Prognose, in den kommenden Jahren 19 Milliarden Euro und mehr erreichen.

Dennoch zahlt das Staatsunternehmen die erwartete Dividende von 850 Millionen Euro an den Eigentümer – aber nur, weil das Geld in vollem Umfang für Investitionen in die Infrastruktur zurückfließen wird. Grubes Devise für 2016 und die Folgejahre: „Qualität, Qualität und nochmals Qualität.“ Doch was bedeutet das eigentlich für die Bahnkunden?

Fernverkehr

Immerhin: 132 Millionen Fahrgäste gegenüber 2014 bedeuten ein Plus von 2,2 Prozent. Und die Bahn will auf diesem Weg weiterfahren. Es wird weiter Sparpreise, also auch 19-Euro-Tickets geben. Und zwar auf allen Strecken. Weil die Bahn erkannt hat, dass der Fernbus im ICE-Kernnetz ihr heftigster Konkurrent ist. Einziges Kriterium bei den Sparpreisen „ist die Auslastung unserer Züge, egal auf welcher Strecke“, sagt Berthold Huber, Bahn-Vorstand für den Personenverkehr.

Offenbar ist die Strategie erfolgreich. Im Januar und Februar waren die Züge um zehn Prozent stärker ausgelastet. Dass die Betriebskosten mit der Zahlungsbereitschaft der Kunden, die äußerst „preissensibel“ sind, derzeit nicht in Einklang stehen, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Dennoch hat die Bahn nichts zu verschenken: Die kostenlose Sitzplatzreservierung für die zweite Klasse, für dieses Jahr geplant, wird verschoben, wenn nicht gar aufgehoben. Kein Wunder, wenn das Upgrade für die erste Klasse mit garantiertem Sitzplatz manchmal schon für 20 Euro für die Hin- und Rückfahrt zu haben ist.

Regionalverkehr

Das Minus von 1,2 Prozent auf 2,5 Milliarden Kunden liegt daran, dass die Bahn zu viele Ausschreibungen an die private Konkurrenz verloren hat, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel das Großgeschäft für den Rhein-Ruhr-Express. Im Nahverkehr muss der nach Bahnchef Grube wohl wichtigste Bahnmanager Huber sich als Tausendsassa beweisen. Der Marktanteil, der derzeit noch bei 80 Prozent liegt, soll bis 2020 nicht unter die 70-Prozent-Marke fallen. Bis dahin werden in Deutschland rund 150 Millionen Zug-Kilometer neu ausgeschrieben. Ein bedeutsamer Markt für die DB. Den Kunden kann es letztlich egal sein. S-Bahnen und Regionalzüge werden immer fahren – für sie ist es ist nur die Frage, ob sie in einem Zug der DB oder eines anderen Anbieters sitzen.

Pünktlichkeit und Service

Die Quote soll Ende 2016 im Fernverkehr bei 80 Prozent liegen. Dafür ist die Bahn aber schwach ins Jahr gestartet. Im Januar wurden nur 76 Prozent erreicht, im Februar 84, momentan liegt man bei 82 Prozent. Das klingt gut, aber das zweite Halbjahr ist in der Regel schlimmer. Wegen der vielen Baustellen. Was Bahnkunden nur indirekt spüren: An den großen Knotenbahnhöfen, also auch in Köln oder Berlin, arbeiten seit kurzem gemischte Teams aus Fernverkehr, Station- und Service und Infrastruktur, um die Züge schneller abzufertigen. Die Fahrziel-Anzeiger werden derzeit modernisiert und dreizeilig. „Damit gehört der Phänomen der verschwindenden Züge der Vergangenheit an“, sagt der für die Infrastruktur verantwortliche Bahn-Vorstand Volker Kefer.

Güterverkehr

Die größte Baustelle des Jahres 2015. Allein durch den Streik, der das Ergebnis mit insgesamt 310 Millionen Euro belastet hat, sind viele Kunden abgesprungen. Die Umsatzeinbußen liegen immer noch bei acht bis zehn Prozent. Die Gesellschaft DB Cargo, die bis 1. März noch Schenker hieß, musste gleich 1,3 Milliarden Euro abschreiben. Derzeit diskutiert der Bahn-Vorstand über Umbaupläne. Bis zu 430 Gleisanschlüsse der Güterbahn könnten geschlossen werden. „Da gibt es nichts zu beschönigen, beim Güterverkehr haben wir viel zu spät auf die Marktentwicklung reagiert. Dafür übernehmen wir die Verantwortung“, sagt Bahnchef Grube. Wenn der Laden wieder läuft, will man durch Teilprivatisierungen von DB Schenker Logistics und der recht erfolgreichen Auslandstochter DB Arriva, die gerade in Nordengland einen Verkehrsvertrag mit einem Umsatzvolumen von zehn Milliarden Euro an Land gezogen hat, frisches Kapital in den Konzern bringen.

Baustellen

Mit denen werden die Bahnkunden noch lange leben müssen. Von den 55 Milliarden Euro, die bis 2020 investiert werden, werden 50 Milliarden in Deutschland ausgegeben. Davon sind 35 Milliarden Zuschüsse des Bundes, der Rest Eigenmittel der Bahn. Das Geld fließt nicht nur in die Infrastruktur, sondern auch in neue Züge. „Diese Investitionen in mehr Qualität sind der zentrale Schlüssel zu mehr Kunden und die Voraussetzung für mehr wirtschaftlichen Erfolg“, sagt Rüdiger Grube. Ob er diesen noch erleben wird, ist ungewiss. Sein Vertrag läuft Ende 2017 aus.