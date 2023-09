Am 21. April wird die Queen 90 Jahre – sie ist die älteste Königin der Welt, nie zuvor hat ein britischer Monarch ein solches Alter erreicht. Und eines steht fest: Für 90 ist die alte Dame noch ziemlich gut in Form.

Das Bild vom 09. Mai 2012 zeigt die Queen im Westminster Palace in London. dpa

Die Queen beim Dinner im November 2015. dpa

dpa

Die „Karriere“ der Queen: Am 11. Dezember 1936 dankt König Edward VIII. ab. Elizabeths Vater wird König George VI. Damit ist Prinzessin Elizabeth Thronfolgerin.

Nach der feierlichen Krönung ihres Gatten George VI. am 12.5.1937 winken Königin Elizabeth und ihre älteste Tochter Prinzessin Elizabeth vom Balkon des Buckingham-Palastes der Bevölkerung zu. dpa

Das Bild zeigt die britische Königin Elizabeth II (hinten) und Prinzessin Margaret in jungen Jahren auf einer Rutsche. dpa

Das offizielle Foto zum 18. Geburtstag zeigt die damalige Prinzessin Elizabeth. dpa

Das Foto zeigt die damalige Prinzessin Elizabeth 1938 im Alter von 19 Jahren bei einer Übung zur Lebensrettung im Wasser. dpa

Die 19-jährige Prinzessin Elizabeth von Großbritannien (vorn) zeigt 1945 als Mitglied des weiblichen Freiwilligen-Corps der britischen Armee, wie man ein Auto repariert. dpa



Am 20. November 1947 heiratet Elizabeth Leutnant Philip Mountbatten.

Die damalige Prinzessin Elizabeth und ihr Mann Philip Mountbatten beim Verlassen der Westminster Abbey kurz nach ihrer Trauung am 20.11.1947. dpa

Queen Elizabeth II. posiert mit ihrem Ehemann Prinz Philip, dem Duke of Edinburgh. dpa

All die Jahre ist und bliebt Prinz Philipp an der Seite der Queen.

Die Queen und Prinz Philip im März 2015. dpa



Am 14. November 1948 wird Thronfolger Prinz Charles geboren.

Die Queen und Prinz Charles am Tag seiner Taufe am 15. Dezember 1948. AP

Die stolzen Eltern mit Prinz Charles IMAGO

Mit Anne, Andrew und Edward bekommt Elizabeth später noch drei weitere Kinder.

Die königliche Famile mit Prinzessin Anne, Prinz Charles und Prinz Andrew. dpa

Queen Elizabeth und Prinz Philipp mit ihren Kindern Prinz Charles, Prinz Andrew, Printessin Anne und Prinz Edward dpa



Am 6. Februar 1952 stirbt König George VI. Elizabeth wird zur Königin proklamiert und am 2. Juni 1953 in der Westminster-Abtei gekrönt.

Die Krönungszeremonie dpa/dpaweb

Königin Elizabeth II. im Krönungsornat und Ehemann Prinz Philip nach der Krönungszeremonie in London. dpa

Nach ihrer Krönung am 2.6.1953 verlässt Königin Elizabeth II. in der Staatskarosse die Westminister Abbey. dpa

Königin Elizabeth II. und Prinz Charles, Prinzessin Anne und ihr Gatte Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, auf dem Balkon des Buckingham Palastes kurz nach der Krönungszeremonie am 02.06.1953 in London. dpa

Der erste Deutschlandbesuch der Queen – auch in Köln und Berlin.

1965 besucht die Queen erstmals Deutschland. Am 18. Mai landet sie auf dem Köln/Bonner Flughafen und besucht neben der Bundeshauptstadt auch Köln und Berlin.

Die Queen 1965 in Köln Screenshot Youtube: Der Jahrhundertbesuch. Die Königin in Deutschland Lizenz

Die Queen 1965 am Kölner Dom Screenshot Youtube: Der Jahrhundertbesuch. Die Königin in Deutschland Lizenz

Die Queen 1965 vor der Berliner Mauer AP

Die Queen und Prinz Philip am 27. Mai 1965 vor dem Brandenburger Tor im geteilten Berlin AP



Bei all dem Stress muss man auch mal ausspannen – sogar als Queen.

Das Bild zeigt die britische Königin Elizabeth II in jungen Jahren am Strand in einem Hippie-Outfit. dpa

Dann geht es auch schon wieder nach Deutschland.

Wieder in Deutschland: In bester Laune unterhält sich Königin Elizabeth II. im Schloss Char­lot­ten­burg in Berlin am 24.05.1978 mit Bun­des­kanz­ler Helmut Schmidt. dpa

Am 29. Juli 1981 heiratet Prinz Charles Lady Diana. Die Queen hat ein gespaltenes Verhältnis zu ihrer Schwiegertochter.

Die Queen sitzt bei der Trauung von Prinz Charles und Lady Diana Spencer am 29.07.1981 in der St. Paul's Kathedrale in London in der ersten Reihe. dpa

Im September 1997 stirbt Prinzessin Diana. Die Queen zeigt Respekt vor der Trauer der Bevölkerung. dpa



Nicht nur Merkel mag Fußball: Beim EM-Finale 1996 ist die Queen dabei und beglückwünscht die deutsche Nationalmannschaft zu ihrem Sieg.



Am 30. März 2002 stirbt Elizabeths Mutter, die legendäre „Queen Mum“.

Königin Elizabeth II. und Queen Mum am 04.08.2000. dpa

Urenkel und Familienglück der Queen

Sohn Prinz Charles heiratet am 9. April 2005 knapp acht Jahre nach dem Tod Dianas seine Jugendliebe Camilla Parker-Bowles. Die Queen nimmt es hin. Heute gehört Camilla wie selbstverständlich zur königlichen Familie.

Prinz Charles heiratet am 9. April 2015 Camilla. dpa

Die königliche Familie am 13. Juni 2015. dpa



Am 20. Dezember 2007 wird Queen Elizabeth nach Lebensalter die älteste Monarchin Großbritanniens. Sie überholt Queen Victoria, die 81 Jahre, sieben Monate und 29 Tage alt wurde.

dpa



Elizabeths Enkel William heiratet am ​29. April 2011 in London seine langjährige Freundin Kate Middleton.

Die Queen und Herzogin Catherine dpa

Mit Prinz George schenken William und Kate im Juli 2013 der Queen einen Urenkel.

July 2015: Der Kensington Palast hat dieses Foto von Prinz George zu seinem zweiten Geburtstag veröffentlicht. dpa/Mario Testino

Juni 2015: Prinz George auf den Armen seinen Papas. Getty Images

Im Mai 2015 kommt Prinzessin Charlotte zur Welt.

Juni 2015: Der britische Prinz George hält seine kleine Schwester Charlotte im Arm. dpa

Der Kensington-Palast hat die offiziellen Fotos zur Taufe von Großbritanniens Prinzessin Charlotte veröffentlicht. dpa Lizenz

Die Queen begutachtet Urenkelin Charlotte bei deren Taufe. dpa

Das Bild zwigt Prinz William und Kate mit George und Charlotte sowie der Queen, Prinz Philip, Prinz Charles, Camilla und Kates Eltern und Geschwistern. dpa

Heute kann die Queen einem entspannten Lebensabend entgegen blicken. Für die Thronfolge ist jedenfalls gesorgt. Und auch das Land scheint sich an seinen Monarchen zu erfreuen.

20. April 2016: Die Queen und ihre Nachfolger auf dem Thron: Prinz Charles, Prinz William und der kleine Prinz George. dpa