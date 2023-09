Bei einem Angriff auf ein Open-Air-Konzert in der Casino-Metropole Las Vegas hat ein Schütze mehr als 50 Menschen getötet und rund 200 weitere verletzt. Am Tatort in der Nähe der „Mandalay“-Hotels und brach Panik aus, Polizei und Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an.

Schütze tötet Dutzende Festivalbesucher

dpa-infografik

Schussbereite Polizisten in Las Vegas afp

Dramatische Stunden in Las Vegas afp

Flucht vom Tatort in Las Vegas afp

Verunsicherte Festivalbesucher afp

Polizisten in Las Vegas afp

Diese Frau wird von der Polizei in Las Vegas gesucht. afp

Die Festivalbesucher stehen nach der Schießerei in Las Vegas unter Schock. ap

Besucher des Musikfestivals in Las Vegas auf der Flucht afp

Polizeibeamte suchen in Las Vegas Deckung hinter einem Fahrzeug. afp

Besucher versuchen, sich auf dem Festivalgelände in Sicherheit zu bringen. afp

Augenzeugen berichteten, wie der Schütze offenbar unablässig mit einer automatischen Waffe feuerte, die er zwischendurch nachlud. Der Schütze wurde von der Polizei getötet. (afp)

