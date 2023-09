Die drei großen Zentralbanken haben ihre Bilanzen in der Krise auf 13 Billionen Dollar aufgepumpt. Schon eine Billion ist eine schwer fassbare Größe. Es handelt sich um eine Eins mit zwölf Nullen. Man kann auch eine Million mit einer Million multiplizieren, um auf eine Billion zu kommen. Aber macht das die Zahl anschaulicher? Nicht wirklich. Vielleicht helfen „Umrechnungen“, um die galaktische Dimension von 13 Billionen US-Dollar zu illustrieren.

Eine unvorstellbare Zahl

Mit der Summe könnte man alle 62,6 Millionen Kraftfahrzeuge, die in Deutschland gemeldet sind, durch Porschemodelle zum Stückpreis von 208.000 Euro ersetzen. Oder mehr als 43.000 Passagierflugzeuge des Typs Boeing 777 anschaffen, wer mag, auch 118.000 Airbus A320. Die Käufe würden allerdings an den Kapazitäten der Hersteller scheitern: Vom A320 sind weltweit nur gut 7400 Stück in Betrieb, von der Boeing 777 nicht einmal 1500. Also keine Jets. Wie wär‘s mit 13 Millionen Luxusvillen zum Preis von je einer Million? Ist auch für eine große Familie ein bisschen viel.

Christo würde 13 Billionen vermutlich für ein Verhüllungsprojekt nutzen. Als Ein-Dollar-Noten nebeneinander gelegt, würden die Scheine immerhin eine Fläche von gut 130.000 Quadratkilometern bedecken. Das entspricht etwa der Größe aller fünf ostdeutschen Bundesländer plus Hessen. Hintereinander gelegt ergäben 13 Billionen Ein-Dollar-Scheine eine Strecke von mehr als zwei Milliarden Kilometern: Von der Erde zum Saturn und zurück. Echt galaktisch.

Ein Gehalt für alle deutschen Arbeitnehmer - zehn Jahre lang

Die 13 Billionen lassen sich auch noch anders anlegen. So könnte man zum Beispiel alle weltweit umlaufenden Euro- und Dollar-Banknoten erwerben und dazu das gesamte in der Neuzeit geförderte Gold – und hätte immer noch drei Billionen übrig, zum Beispiel für die gesamte Landfläche von Manhattan und London. Oder man lässt sämtliche deutschen Arbeitnehmer zum aktuellen Lohnniveau zehn Jahre für sich arbeiten. Was für ein Leben.