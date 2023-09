Mit zusammengekniffenen Lippen sitzt der Polier Rolf K. auf der Anklagebank und hört gut eine Stunde lang, was Oberstaatsanwalt Torsten Elschenbroich ihm und den weiteren Angeklagten vorwirft. Der 64-Jährige im roten Pullover stützt sich gelegentlich auf sein Kinn oder hebt eine Augenbraue, als Elschenbroich in nüchternen Worten die Manipulationen an Lamelle 11 beschreibt, die er – Rolf K. – und ein Baggerfahrer unter Zeitdruck vollzogen haben sollen. Bei Verlesung der Anklage muss er anhören, wie er den Kollegen angewiesen habe, mit der Baggerschaufel auf das Hindernis zu schlagen „bis das Ding auseinanderfliegt“.

Dem Baggerfahrer bleibt diese Prozedur krankheitsbedingt erspart, aber auch er ist weiterhin angeklagt, das Verfahren wurde abgetrennt. Mit Rolf K. hören Dutzende Journalisten und etwa 30 Zuhörer im Saal die Vorwürfe, ebenso die jeweils zwei Anwälte der fünf Angeklagten, die beiden Schöffinnen sowie die drei Berufsrichter unter Vorsitz von Michael Greve. Und auch zwei Angehörige eines der beiden jungen Männer, die beim Einsturz eines Hauses am 3. März 2009 von Gebäudeteilen erschlagen und begraben worden waren.

Das Gericht hatte eigens den größten Saal für den Prozessauftakt gewählt. Zwei Regale mit Aktenordnern voller Ermittlungsergebnissen standen hinter den Richterstühlen bereit, doch an diesem Tag ging es hauptsächlich um die Anklageverlesung. Und die dauerte nur gut eine Stunde, obgleich sie 196 Seiten umfasst.

Schon zwei Jahre nach dem Unglück, so Elschenbroich, sei das, was zum Unglück und zum Tod zweier Menschen geführt habe, ermittelt gewesen. Elschenbroich stellte dar, wie den Ermittlungen zufolge Polier und Baggerfahrer an Hindernissen im Boden scheiterten, an denen sie absichtlich vorbei arbeiteten. „Und ihnen war klar, dass unterhalb kein ordnungsgemäßer Erdaushub möglich war und beim Betonieren kein Beton an das Fugenblech kommen konnte.“ Elschenbroich zähle Manipulationen und Versäumnisse auf: „Ein besonnener und gewissenhafter Tiefbaupolier hätte die Hindernisse gemeldet und den Fortgang der Arbeiten mit den Auftraggebern abgeklärt anstatt ihn zu vertuschen.“ Ebenso nannte Elschenbroich die Versäumnisse der Bauleitung und der Bauüberwachung, die gegen Prüfvorgaben verstoßen hätten.

Der Bauüberwacher der KVB habe seine Verstöße in einem Dutzend von Fällen dokumentiert und Fotos gefertigt, die bewiesen, dass er Manipulationen frühzeitig hätte bemerken können. So habe der Mann ein Foto von außerhalb der Baugrube angefertigt, auf dem bei genauem Betrachten die zerschnittenen Armierungskörbe für Lamelle 11 zu sehen seien. Hätte er, wie vorgeschrieben, die Armierung im zusammengefügten Zustand geprüft, wäre ihm die Manipulation aufgefallen, so der Ankläger, dann hätte das Unglück verhindert werden können.

Ein Bauleiter gab an, im Urlaub gewesen zu sein

Die beiden KVB-Mitarbeiter schweigen jedoch wie auch der Polier. Beide Bauleiter der Baufirma – der vom Schlitzwandbau wie auch der für das Gleiswechselbauwerk – wiesen die Vorwürfe zurück. „Von einem Stein als Hindernis wusste ich damals nichts“, sagte der erste. Er habe vom Einsatz einer schmaleren Baggerschaufel gewusst, aber die sei benutzt worden, weil man angenommen habe, Lamelle 11 sei unten schmaler als oben und beide Nachbarlamellen schief. Es habe keinen Grund für eine Vertuschung gegeben. „Wenn ich von einem Hindernis gewusst hätte, hätte ich einfach eine Mehrkostenanmeldung ausgefüllt, denn ein Hindernis aus Stein ist allein Risiko des Bauherrn.“ Im Übrigen sei er zur fraglichen Zeit im Urlaub gewesen. Der andere Bauleiter betonte, er sei nicht für die Schlitzwand zuständig gewesen. Das beschädigte Blech und Widerlager seien auch kein Grund zu Argwohn gewesen. „Anders als andere Lamellen, die nachträglich verpresst werden mussten, war Lamelle 11 dicht.“

Laut Richter Greve sollen im Vorfeld des Verfahrens 120 Millionen Seiten Papier sichergestellt worden sein: Protokolle, Dokumente, Arbeitspläne. „Aber Papier ist geduldig. Wir wollen wissen, warum das Archiv eingestürzt ist. Wer hat was nicht gemacht, was er hätte machen müssen“, versuchte er den Polier zu einer Einlassung zu bewegen.

Doch dessen Anwalt lehnte ab und verwarf die Anklage als Theorie auf falscher Basis. Es sei keinesfalls klar und auch unplausibel, dass 5000 Kubikmeter Erde in so kurzer Zeit durch ein Loch in der Schlitzwand gerutscht sein sollen. Es werde in Eile prozessiert, obgleich ein abschließendes Gutachten erst für 2020 angekündigt sei. Das war Elschenbroich zu viel: Das Gutachten der Staatsanwaltschaft sei unabhängig erstellt, obwohl der Autor vom „Schneckentempo“ des Gutachters aus dem Zivilprozess gebremst worden sei.

Am Freitag um 10 Uhr geht der Prozess weiter.