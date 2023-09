Berlin -Malaria-Medikamente kann sich Venezuela auf normalem Weg nicht mehr leisten. Dafür soll jetzt eine virtuelle Währung helfen, die Pleite abzuwenden, lebensnotwendige Importe zu bezahlen und die horrende Inflation zu bekämpfen. Petro heißt das neue Geld, das damit nach der Kurzform für Erdöl benannt wird. Der sich als Sozialist bezeichnende Staatspräsident Maduro sicherte zu, die Petro mit den Rohstoff-Schätzen des Landes, mit den Öl-, Diamanten und Mineralvorkommen abzusichern. Das hört sich gut an, verfügt die südamerikanische Nation doch über die größten Erdölreserven der Welt.

Währung mit zweifelhaftem Wert

Tatsächlich aber hat bereits Maduros Vorgänger und Förderer Hugo Chávez das Land heruntergewirtschaftet. Und unter Maduro ist wenig besser und vieles noch schlimmer geworden. Weil fast alle anderen Branchen zusammengebrochen sind, machen Ölausfuhren 96 Prozent der Exporte aus. Doch auch davon bringt deutlich weniger als die Hälfte Geld ein. Der überwiegende Teil der Förderung dient dazu, die heimische Bevölkerung sowie Kuba beinah zum Nulltarif zu versorgen und um Kredite an Russland und China zu bedienen.



Mit anderen Worten: Petro reiht sich ein in die lange Liste der Digitalwährungen, deren Wert zumindest zweifelhaft ist. Das berühmte Beispiel sind die Bitcoins, deren Preis allen Warnungen zum Trotz von Rekord zu Rekord eilt. Auch sie sind in Venezuela vor allem bei jungen Leuten äußerst beliebt, weil die offizielle Landeswährung Bolivar jedes Vertrauen verloren hat. Innerhalb eines Jahres büßte sie so stark an Wert ein, dass die Inflationsrate einen vierstelligen Wert erreichte.

Ungeachtet der Zweifel an der Stabilität erklärt sich die Popularität des digitalen Geldes gerade in Ländern wie China durch die Staatsferne. Nicht Regierungen oder Notenbanken schaffen die Einheiten, sondern private Investoren und die von ihnen erstellten Computerprogramme. Bei den Petro aber ist nicht einmal dies gegeben. Sie rief mit Maduro ein Staatspräsident ins Leben, der gerade erst durch ein brutales Vorgehen gegen Oppositionelle seinen schlechten Ruf festigte.



Reales Fundament fehlt

Grundsätzlich gilt, dass jede Währung ein reales Fundament braucht. Der Euro ist relativ stabil, weil eine unabhängige Notenbank die Preisentwicklung steuert und weil leistungsfähige Volkswirtschaften dahinter stehen. Venezuela kann dies nicht bieten. Im Oktober versah die Ratingagentur Standard & Poor`s den Staat als teilweise bankrott, weil die Regierung nur noch die Ansprüche bestimmter Kreditgeber erfüllte. Seitdem prüfen die Gläubiger rechtliche Mittel, um ihre Forderungen juristisch durchzusetzen. Dies könnte beinhalten, Öltanker aus dem Land zu beschlagnahmen.

Natürlich ist die Lage bei Bitcoin damit nicht zu vergleichen. Gemein ist aber allen virtuellen Währungen, dass sie bisher wenig zur Finanzstabilität beigetragen haben – ganz im Gegenteil. Nun startet die US-Terminbörse CME mit dem Handel von Bitcoin-Futures. Mit diesen Papieren können sich professionelle Investoren gegen die starken Wertschwankungen absichern. Die US-Börse Nasdaq will bald mit einem ähnlichen Produkt auf den Markt kommen. Die künstlichen Währungen aus der digitalen Welt breiten sich also immer weiter aus. Ob das ein Fortschritt ist, lässt sich nach den bisherigen Erfahrungen bezweifeln.