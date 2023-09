Berlin -Skandalös – so nennt das Internationale Auschwitz-Komitee die Einstellung der Ermittlungen wegen Volksverhetzung gegen den Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke. Irritiert und fassungslos hätten Überlebende des Holocaust auf die Entscheidung reagiert, sagte der Vizepräsident des Komitees, Christoph Heubner, in Berlin. Er befürchte, die Entscheidung werde Rechtsextreme ermutigen, „Überlebende des Holocaust als Zeitzeugen zu beleidigen und zu diskreditieren“.

Höcke war wegen Volksverhetzung angezeigt worden

Höcke hatte im Januar in einer Rede in Dresden, offensichtlich auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin bezogen, gesagt: „Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.“ Der AfD-Politiker forderte eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“. Die „dämliche Bewältigungspolitik“ lähme die Gesellschaft.

Die Dresdner Staatsanwaltschaft entschied nun, die Rede werde keine strafrechtlichen Folgen haben und stellte ihre Ermittlungen ein. Der „objektive Sinn“ von Höckes Rede sei eine radikale Kritik an der Art der Vergangenheitsbewältigung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, teilte sie mit. Dabei handle es sich nicht um Volksverhetzung. Da sich die Rede nicht direkt an die NS-Opfer gerichtet habe, sei auch keine Strafbarkeit wegen Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener nachweisbar.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

AfD verliert in Umfragen

Wie immer man die Entscheidung juristisch beurteilt, die Probleme der AfD mit Höcke sind keinesfalls gelöst. Das Entsetzen der Öffentlichkeit über Höckes Auftritt war groß, die Partei hat zuletzt in Umfragen verloren. Der Bundesvorstand hat zwar auf Drängen von Parteichefin Frauke Petry mit Zwei-Drittel-Mehrheit ein Parteiausschlussverfahren gegen Höcke eingeleitet. Doch ob dieses erfolgreich sein wird, ist unsicher. Erstens sind solche Verfahren juristisch heikel. Zweitens sitzen in den Schiedsgerichten auch Anhänger Höckes.

Kritiker werfen Petry ohnehin vor, es gehe ihr beim Ausschluss Höckes nicht um Inhalte, sondern darum, im Machtkampf gegen ihren Co-Parteichef Jörg Meuthen und ihren Stellvertreter Alexander Gauland zu punkten. Sie gehören zu den Gegnern Petrys im Bundesvorstand und zählen Höcke zu ihren Unterstützern. Wie glaubwürdig könne Petrys Kurs in Sache Höcke schon sein, nachdem sie sich in Koblenz mit der Chefin des französischen Front National, Marine Le Pen, auf eine Bühne gestellt hat? Diese Frage wird von Petrys Kritikern immer wieder aufgeworfen.

Petrys Machtkampf könnte der Partei zusätzlich Schaden

Gleichzeitig meint mancher in der AfD, Petry habe unterschätzt, was der Versuch eines Ausschlusses von Höcke innerparteilich auslösen könnte. Dabei gehe es zum einen um die Landesverbände im Osten, in denen Höcke viele Anhänger habe. Zum anderen würden sich nun in den westlichen Landesverbänden teils Parteimitglieder mit Höcke solidarisieren, die mit dessen Stil wenig anfangen könnten.

In Nordrhein-Westfalen wurde jedenfalls gerade erst Martin Renner auf Platz eins der Liste für die Bundestagswahl gewählt. Renner ist Co-Vorsitzender und zugleich Rivale von Landeschef Marcus Pretzell, dem Ehemann und engsten Verbündeten Petrys in der AfD. Auf Höckes Rede angesprochen, sagte Renner auf der Landeswahlversammlung seiner Partei in Essen: „Die angesprochenen Themen in dieser Rede mache ich seit vier Jahren genauso – aber ich sag's ganz anders.“