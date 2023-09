Berlin -Die KZ-Gedenkstätte Buchenwald hat den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke von einer Veranstaltung des Thüringer Landtags zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus demonstrativ ausgeladen.

Nach Höckes Äußerungen zum Berliner Holocaust-Mahnmal und zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit sei dessen Teilnahme an der Kranzniederlegung im ehemaligen Konzentrationslager „nicht akzeptabel“, erklärte Rikola-Gunnar Lüttgenau, Vize-Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora am Donnerstag. Höcke will dennoch teilnehmen. Am Freitag findet auf dem ehemaligen Appellplatz des KZ Buchenwald bei Weimar eine Gedenkveranstaltung des Thüringer Landtages statt, an der auch ehemalige KZ-Häftlinge teilnehmen.

Stiftung will angemessenes Gedenken an die Opfer

Schriftzug an der KZ-Gedenkstätte in Buchenwald AP

Ort und Zeitpunkt seien „zentrale Bestandteile eines öffentlichen Erinnerns“, das Höcke als „dämliche Bewältigungspolitik“, die eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ erfordere, diffamiert habe, kritisierte die Stiftung. Es gehe darum, Buchenwald „als Ort der Trauer und der Erinnerung an die dort begangenen Verbrechen zu bewahren“.

Um ein angemessenes Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus zu ermöglichen, habe die Stiftung dem AfD-Fraktionschef im Landtag daher mitgeteilt, „dass er bei der Gedenkveranstaltung in Buchenwald nicht willkommen ist“. In einem Brief an Stiftungsdirektor Volkhard Knigge sprach Höcke diesem die Entscheidungsbefugnis über seine Teilnahme an der Gedenkveranstaltung ab. „Sie sind (...) nicht Herr meines Gedenkens“, schrieb Höcke. Er werde „selbstverständlich“ mit seiner Fraktion am Freitag „meiner Trauer um die Ermordung der deutschen und europäischen Juden Ausdruck verleihen“. Auch bei den KZ-Überlebenden stößt das auf Widerstand.

Die KZ-Gedenkstätte Buchenwald dpa

Björn Höcke und das „Denkmal der Schande“

„Die Überlebenden der Nazibarbarei und die Angehörigen der Ermordeten können nicht zulassen, dass die Bedeutung des Holocaust relativiert und das Andenken an die Opfer herabgewürdigt wird“, erklärte Bertrand Herz, Ehrenpräsident des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und Kommandos. „Wir wehren uns gegen das Erscheinen von Verharmlosern beim Gedenken an der Stätte unseres Martyriums.“ Höcke hatte vergangene Woche offensichtlich unter Anspielung auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin von einem „Denkmal der Schande“ gesprochen.

Auf einer Veranstaltung der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative in Dresden sprach er zudem von einer „dämlichen Bewältigungspolitik“ und forderte eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“. Mit seinen Äußerungen löste Höcke bundesweite Empörung aus, auch innerhalb der AfD stieß er damit auf Kritik. Der AfD-Bundesvorstand sprach sich inzwischen in einen Beschluss für Ordnungsmaßnahmen gegen Höcke wegen parteischädigenden Verhaltens aus. Von einem Parteiausschlussverfahren war in dem Beschluss aber nicht die Rede. Höcke selbst warf den Medien „Falschmeldungen“ vor. Zum Beginn der Plenarsitzung im Thüringern Landtag hatten am Mittwoch die Abgeordneten von Linkspartei, Grünen, SPD und CDU in einer gemeinsamen Aktion demonstrativ ein großes Foto des Berliner Holocaust-Mahnmals präsentiert. Buchenwald gehörte zu den größten Konzentrationslagern auf deutschem Boden. Zwischen 1937 und 1945 wurden in dem Lager und in seinen 136 Außenlagern rund 250.000 Menschen aus ganz Europa gefangen gehalten, von denen schätzungsweise 56.000 starben. Teile des Lagers wurden nach dem Krieg bis 1950 von der sowjetischen Besatzungsmacht als Internierungslager genutzt. (dpa)