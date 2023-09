Berlin -Das Bundeskriminalamt (BKA) warnt einem Zeitungsbericht zufolge vor möglichen islamistischen Anschlägen auf die Fußball-EM in Frankreich. Besonders gefährdet seien „symbolträchtige und 'weiche' Ziele mit einer großen medialen Aufmerksamkeit und entsprechend hohen zu erwartenden Opferzahlen“, heißt es nach Angaben der „Bild“-Zeitung in einem BKA-Papier.

Auch einzelne Fußball-Teams seien gefährdet, unter ihnen die deutsche Mannschaft. „Ein erfolgreicher Anschlag auf Mannschaften von 'Kreuzfahrernationen', zu denen Deutschland ebenfalls gezählt wird, hätte dabei besondere Symbolwirkung“, heißt es laut „Bild“ in dem BKA-Bericht mit dem Titel: „Gefährdungslagebild zur Uefa-Fußball-Europameisterschaft 2016“. Als mögliche Täter seien sowohl terroristische Kleinstgruppen möglich, die ihre „Taten mit hoch konspirativer Planung“ ausführen wollten, als auch komplett „irrational handelnde, fanatisierte Einzeltäter“.

Bedrohungslage „weiterhin hoch“

Frankreich stehe „nicht zuletzt aufgrund der französischen Kolonialgeschichte in Nordafrika, des militärischen Engagements Frankreichs in Mali sowie der militärischen Unterstützung Frankreichs im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat (ISIS) im Irak und Syrien fortlaufend im besonderen Fokus islamistisch motivierter Täter“, heißt es den Angaben zufolge in dem Papier.

BKA-Vizepräsident Peter Henzler sagte der Zeitung: „Die Bedrohungslage durch den islamistischen Terrorismus ist weiterhin hoch. Anhänger und Sympathisanten des sogenannten Islamischen Staates werden regelmäßig dazu aufgerufen, Anschläge in Europa zu verüben.“ Im Blickfeld der Täter stünden dabei auch sportliche Großveranstaltungen. Die Fußball-EM findet vom 10. Juni bis 10. Juli in Frankreich (afp)

