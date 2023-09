Klinsmann hat mit der Nationalmannschaft der USA eine herbe Schlappe in der WM-Qualifikation kassiert.

Die Amerikaner verloren in Guatemala 0:2.

Jürgen Klinsmann hat mit den USA in der Weltmeisterschafts-Qualifikation einen schweren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Amerikaner verloren am Freitag (Ortszeit) in Guatemala 0:2. In der Tabelle der CONCACAF-Vorrundengruppe C rutschte das Team mit weiterhin vier Zählern hinter Guatemala (6 Punkte) auf Platz drei ab und steht somit vor dem Wiedersehen beider Mannschaften am Dienstag (Ortszeit) in Columbus gehörig unter Druck. Er führt Trinidad & Tobago (7). Nur die beiden Erstplatzierten erreichen die Sechser-Endrunde.

In Guatemala Stadt brachte Rafael Morales die Nummer 95 der Weltrangliste in der siebten Minute nach einem Eckball in Führung. US-Mittelfeldspieler Mix Diskerud hatte den Kopfball noch abgefälscht. Nur acht Minuten später lief Carlos Ruiz nach einem langen Abschlag allein auf Torwart Tim Howard zu und überwand ihn zum 2:0.

Die Amerikaner, bei denen Zweitliga-Stürmer Bobby Wood (Union Berlin) in der Startelf stand und John Brooks (Hertha BSC) sowie Fabian Johnson (Borussia Mönchengladbach) verletzungsbedingt fehlten, hatten in der zweiten Halbzeit durch Clint Dempsey, Alejandro Bedoya und Jozy Altidore gute Torchancen. Guatemalas Torwart Paulo Motta parierte jedoch jeweils glänzend. Für die Gastgeber war es der erste Sieg in der WM-Qualifikation gegen die USA. (dpa)