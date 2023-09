Berlin -Die Angelegenheit trägt Züge von absurdem Theater. Seit 2006 streiten der Flugzeugbauer Airbus mit der EU an seiner Seite gegen Boeing nebst US-Regierung vor der Welthandelsorganisation (WTO) über Subventionen. Jetzt hat ein Schiedsgericht entschieden, dass ein Teil der staatlichen Unterstützung für Airbus unzulässig sei. Die Entscheidung wird gleichwohl auch diesseits Atlantiks als Erfolg gefeiert – so wie es jedes Mal bei derartigen Angelegenheiten ist.



Gegenseitige Vorwürfe

Die Materie ist äußerst komplex und selbst für erfahrene Juristen nur schwer zu durchdringen. Im Prinzip geht es darum, dass die Amerikaner europäischen Staaten und der EU vorwerfen, dass sie den Flugzeugbauer bei der Entwicklung neuer Maschinen unzulässig unterstützen, indem sie ihm Darlehen zu günstigen Konditionen gewähren.



Die Gegenkläger halten den Amerikanern vor, dass es nicht in Übereinstimmung mit den WTO-Regeln stehe, Boeing indirekt zu fördern – etwa über Forschungs- oder Rüstungsprojekte. Immer geht es um die Frage inwieweit staatliche Unterstützung einem Unternehmen Wettbewerbsvorteile verschafft hat, was zu Benachteiligungen und finanziellen Einbußen beim Konkurrenten führt.

Votum zu Hilfen für A380 und A350

Das Befremdliche an der Auseinandersetzung für Außenstehende: Bei nahezu jeder Teilentscheidung bekommt keine der beiden Seiten vollkommen Recht. Beim aktuellen Votum geht es um Hilfen für die Entwicklung des Riesen-Airbus A380 und die nagelneue Maschine A350.



Airbus sieht juristischen Erfolg...

Airbus teilt mit, dass nun klar werde, dass mittlerweile 94 Prozent der ursprünglichen Klagen des US-Konkurrenten abgewiesen wurden. Es handele sich um einen juristischen Erfolg. Es seien nur wenige Korrekturen bei zurückzahlbaren Darlehen nötig. Man werde alles tun, um Fehler zu korrigieren.



Auch EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström freut sich. Behauptungen der USA, dass die EU-Kommission grob gegen Bestimmungen der WTO verstoßen habe, seien nun widerlegt.



...aber der Konkurrent Boeing auch

Bei Boeing wird indes gejubelt. Die WTO habe den Weg frei gemacht für Strafzölle gegen Flugzeugimporte aus der EU. Diese könnten sich auf mehrere Milliarden Euro jährlich summieren. Das dürfte dann auch US-Präsident Donald Trump freuen, der herzlich wenig von der WTO hält, die er am liebsten abschaffen würde.



Gegen die möglicherweise unzulässige staatliche Unterstützung bei der Entwicklung der Boeing 787 ist noch eine Klage von Airbus anhängig. dpa

Urteil in der Gegenklage steht noch aus

Aber Airbus kontert: Diese Strafzahlungen dürften im Vergleich zu dem, was man aus der Klage gegen Boeing erwarte, gering ausfallen. Für die zweite Jahreshälfte wird eine Entscheidung in der Gegenklage erwartet.



Verfahren auch wegen Boeing 787

In diesem Verfahren handelt es sich um staatliche Förderung bei der Entwicklung des Dreamliners von Boeing – die 787 ist der unmittelbare Rivale des A350. Airbus-Chef Tom Enders gibt sich jedenfalls äußerst selbstbewusst: Es werde erwartet, dass die WTO mit Boeing hart ins Gericht gehen werde. „Und dann werden wir sehen, wie es unter dem Strich aussieht.“

Aus Sicht der Europäer hat die US-Regierung Boeing mit rund 20 Milliarden Dollar unterstützt. Dadurch sei Airbus ein Schaden von sage und schreibe mehr als 100 Milliarden Dollar entstanden.



Beide Flugzeugbauer haben ähnliche Produkte

Die Pointe an der Auseinandersetzung: Die beiden Flugzeugbauer sind sich gar nicht so spinnefeind, wie sie sich öffentlich gebärden. Boeing und Airbus sind die weltweit einzigen Anbieter großer Passagierjets. Das Produkt-Portfolio ist vergleichbar - mit einigen Variationen.



Bertrand-Marc Allen, Präsident Boeing International (l.) und Tom Enders, Vorstandschef von Airbus, im April 2018 in Berlin dpa

Aber vor allem sind beide so stark, dass es unsinnig wäre, den Versuch zu starten, den Konkurrenten zu verdrängen. Also hat man sich in einer Ko-Existenz als Duopol arrangiert. Beim Verkaufen von Flugzeugen hat mal der eine, mal der andere die Nase vorn.



Ohne staatliche Hilfe geht es kaum

Und hinzu kommt: Die Entwicklung neuer Flieger ist derart aufwendig und finanziell riskant, dass es nach Einschätzung von Experten ohne staatliche Subventionen gar nicht geht. Das Scheitern einer Neu-Konstruktion oder auch nur starke Verzögerungen können die Insolvenz eines Flugzeugbauers nach sich ziehen – just beim A380 stand einiges auf der Kippe.



All dies lässt sich auch bei Projekten studieren, die seit Jahren in China, Russland, Kanada und Brasilien laufen: Deutlich kleinere Konkurrenten wollen das Duopol mit eigenen Entwicklungen aufbrechen, selbstverständlich mit massiver staatlicher Unterstützung.



Enders hat denn auch erneut dazu aufgerufen, den bizarren WTO-Streit zu beenden und ein einvernehmliches Abkommen zwischen EU und USA zu schließen. Ob Trump da mitspielt, ist allerdings unklar.