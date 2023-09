Nach dem Sieg des Rechtspopulisten Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen ist der Deutsche Aktienindex (Dax) am Mittwoch mit einem Minus von 2,87 Prozent in den Handel gestartet. Die Londoner Börse verzeichnete zu Handelsbeginn Verluste von 1,87 Prozent, in Paris waren es 2,83 Prozent. Die Börse in Mailand gab um drei Prozent nach.



Zuvor hatte es bereits massive Verluste an den asiatischen Börsen gegeben. Der japanische Aktienindex Nikkei verlor bis zum Handelsschluss 5,4 Prozent. Die Börse in Hongkong büßte drei Prozent ein. Anleger flüchteten sich dagegen in sicherere Werte und investierten unter anderem in Gold und den japanischen Yen. Der Republikaner Trump hat nach Angaben von mehreren US-Fernsehsendern die Präsidentschaftswahl in den USA gewonnen. Die Börsen hatten in den vergangenen Tagen auf einen Wahlsieg der Demokratin Hillary Clinton gesetzt.

Goldpreis steigt

Der von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen treibt den Goldpreis an. Im asiatischen Handel legte der Goldpreis am Mittwoch um 5,4 Prozent zu. Eine Feinunze notierte zeitweise bei 1337,38 Dollar (1211 Euro). Gold gilt zwar als vergleichsweise sichere Anlage, weil es knapp ist und wohl immer nachgefragt werden wird. In den vergangenen Jahren schwankte der Kurs allerdings mitunter erheblich - woraus sich auch große Verlustrisiken ergeben. (red, dpa)



