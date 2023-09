Roskilde -Nach Bombendrohungen sind der dänische Flughafen Roskilde und zwei Einkaufszentren am Montag evakuiert worden. Details gab die dänische Polizei zunächst nicht bekannt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ritzau gingen die Drohungen gegen den Flughafen und die Einkaufszentren in Roskilde und Slagelse fast zeitgleich bei der Polizei ein. Der Flughafen in Tune bei Roskilde befördert rund 21 000 Passagiere pro Jahr. (dpa)