Bonn -Ein Baukran ist in Bonn direkt am Hauptbahnhof umgestürzt und hat das Gebäude nur knapp verfehlt. Verletzt wurde bei dem Unfall am Samstag niemand. Der Ausleger ragte anschließend über den Bahnhof. Über Schäden am Gebäude gab es laut Polizei zunächst keine gesicherten Informationen. Ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte, der Bahnverkehr laufe wie üblich. Die Schienen seien von dem Unfall nicht betroffen.

Allerdings wurde durch den stürzenden Kran eine Oberleitung der Straßenbahn abgerissen, die vor dem Bahnhofsgebäude fährt. Straßenbahnen und Linienbusse fuhren in der Innenstadt nur noch eingeschränkt. Das Gebiet rund um den Hauptbahnhof blieb für mehrere Stunden komplett abgesperrt. In der Innenstadt staute sich der Verkehr.

Der Fahrzeugkran gehörte zu einer Abrissbaustelle gegenüber dem Hauptbahnhof. (dpa)