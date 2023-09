Berlin -Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) findet, seine Partei solle aus der Flüchtlingskrise lernen – und aus dem wahrscheinlichen Wahlerfolg von Winfried Kretschmann.

Die Grünen setzen in Baden-Württemberg voll auf Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Thüringens Oberbürgermeister Boris Palmer über die Erfolge von Grün-Rot im Land.

Thübingens OB Boris Palmer dpa

Herr Palmer, bei den Kommunalwahlen in Hessen haben die etablierten Parteien überall verloren. Die AfD hat reüssiert. Steckt da eine Botschaft an die Grünen drin?

Nein, an die Grünen speziell nicht, aber an die Politik insgesamt. Und die Botschaft ist relativ simpel: Es gibt eine relevante Zahl von Menschen in unserer Gesellschaft, die mit der Asylpolitik nicht einverstanden sind. Deshalb kriegen wir die AfD. Umso schwieriger ist es, zu sagen: Was ist die Antwort auf diese Botschaft?

Und?

Meine sicher unvollständige Antwort lautet, den Menschen reinen Wein einzuschenken, zu sagen, das wird teuer, das wird schwierig, machen müssen wir’s in jedem Fall. Wir müssen uns um eine europäische Lösung bemühen, weil es Deutschland noch nie gut getan hat, sich in Europa zu isolieren. Wir müssen die Chancen und die Probleme benennen und darüber diskutieren, wo unsere Leistungsfähigkeit endet. Andernfalls fühlen sich viele in unserer Gesellschaft überfordert. Und dann kommen solche Wahlergebnisse zustande. Es sind halt nicht alle, die zu uns kommen, Facharbeiter und ausgebildete Ärzte. So hatte man das ja eine Zeitlang eher im Sinne von Reklame dargestellt. Wenn Wirklichkeit und Wahrnehmung so auseinander klaffen, dann führt das zu Irritationen. Und die helfen der AfD.

Nun wird am Sonntag in Baden-Württemberg gewählt. Und Winfried Kretschmann steht vor einem mutmaßlich historischen Sieg gegen die CDU. Was folgt daraus?

Man sollte erstmal den Tag nicht fünf Abende vor der Wahl loben. Aber wenn es gelingen sollte, dass Winfried Kretschmann weitere fünf Jahre im Amt bleiben könnte, dann wäre das in erster Linie herausragend gut für das Land. Grün-Rot hat das Land voran gebracht, Blockaden aufgelöst, ideologische Debatten beendet, Zukunftsfelder besetzt, Modernisierungsprozesses gut gesteuert - vom Ausbau der Ganztagsbetreuung und begabungsgerechten Schulen über den vorbildlichen Finanzierungspakt für die Hochschulen bis zur Digitalisierung und grünen Produktlinien im Mittelstand. Und das würde weiter gehen. Ein Nebeneffekt wäre, dass bei uns Grünen die Debatte darüber vorankäme, was den baden-württembergischen Weg denn so erfolgreich macht. Denn eines ist sicher: Bei den Wahlen in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt wird kein Grüner Ministerpräsident.

Und das ist aus Ihrer Sicht kein Zufall?

Das ist kein Zufall. So zufällig sind die Wähler nicht. Da muss es Ursachen geben.

Kretschmann ist die Hälfte des Wahlerfolgs

Boris Palmer gibt einen Baumschnitt-Kurs dpa

Und die Ursachen gehen über die Person Kretschmann hinaus?

Kretschmann ist mittlerweile die Hälfte unseres Wahlerfolgs, trotzdem geht die Erklärung weit über ihn hinaus. Wir waren vor sechs Jahren, als Kretschmann ziemlich unbekannt war, auch schon bei 17 Prozent. Daran haben viele lange gearbeitet. Der Kern dieses Erfolgs ist die Konzentration auf realpolitische Arbeit. Wir in Baden-Württemberg sind bodenständig und lösungsorientiert, ohne dabei unsere Ziele aus dem Auge zu verlieren. Damit können Grüne sehr erfolgreich sein.

Beinhaltet der Wahlsonntag also das Rezept für die Bundes-Grünen 2017?

Es wäre seltsam, wenn sich die Bundespartei ein Ergebnis mit einer 30 vor dem Komma nicht auch unter dem Blickwinkel anschauen würde, was die Grünen in Baden-Württemberg richtig gemacht haben.

Es könnte ja auch Grüne geben, die sagen, unsere Inhalte sind so edel und gut, dass wir uns nicht allein an Wahlerfolgen orientieren.

So war das auch, nämlich 2011. Da stand schon mal die Frage im Raum, was die Grünen in Baden-Württemberg auf knapp 25 Prozent gebracht hat. Damals hat sich die Partei so, wie Sie es gerade beschreiben, entschieden: Wir wollen an unseren Inhalten keine Abstriche machen, auch an der Darbietung nicht, sondern wir wollen Grün pur bleiben. Und jetzt sind wir halt Grün pur mit acht Prozent. Das voraussichtliche Wahlergebnis wäre eine zweite Chance, sich das noch mal zu überlegen. Lieber mit 15 Prozent in der Regierung und die Hälfte vom eigenen Programm durchgesetzt, als mit acht Prozent und 100 Prozent reiner Wahrheit in der Opposition.

Was heißt das ins Programmatische übersetzt?

Da geht es nicht um einzelne Forderungen. Das ist eine Frage der Haltung. Geht man ran mit der Haltung: Wir lösen pragmatisch Probleme? Oder geht man ran mit der Haltung: Wir beschreiben grüne Idealvorstellungen, um deren Umsetzung wir uns nicht so richtig kümmern müssen? Beim letzten Mal war es halt so, dass wir fünf Steuererhöhungen gefordert und keine gekriegt haben. Hätten wir uns auf die Erhöhung des Spitzensteuersatzes konzentriert, dann hätten wir sie möglicherweise umgesetzt und wären bereits jetzt mit Angela Merkel in der Regierung, was ihr möglicherweise helfen und ihre Flüchtlingspolitik sehr viel einfacher machen würde, als sie derzeit ist.

Die Grünen sollten 2017 gleich eine Koalition mit Frau Merkel ansteuern?

Eigentlich wäre es richtig, Frau Merkel schon jetzt anzubieten, Seehofer aus der Koalition zu werfen und die Grünen mit reinzunehmen, weil das eine sehr viel konsistentere Politik ergeben würde.

Und ansonsten sollte man es 2017 versuchen?

2017 ist noch lange hin. Koalitionsaussagen kann man jetzt noch nicht machen. Aber was ich schon für einen Fortschritt in unserer Partei halte, ist, dass wir uns nicht vor der Wahl mit Ausschließeritis befassen. Wenn sich 2017 die Chance für Schwarz-Grün ergibt, für Rot-Grün aufgrund der fehlenden Mehrheit aber nicht, dann würde ich mir wünschen, dass man die Verhandlungen von Anfang an auf Erfolg führt. Das war beim letzten Mal noch nicht der Fall.

Parteiprogramm kollidiert mit Praxis

Palmer im Rathaus dpa

Noch eine persönliche Frage: Sie stehen bei den Grünen seit längerem unter Beschuss. Reinhard Bütikofer sagte kürzlich, „Palmer versteht bei uns keiner mehr“. Interessiert Sie das nicht?

Mit Reinhard Bütikofer war ich seither Abendessen. Der versteht mich jetzt wieder. Und außerdem habe ich von meinen baden-württembergischen Parteifreunden, aber auch von der kommunalen Basis bundesweit viel Unterstützung für meine Äußerungen bekommen. Ich verstehe auch, dass sich viele darüber ärgern. Was ich als Oberbürgermeister an Problemen in der Praxis erlebe, stößt sich halt teilweise mit unserem Programm. Das darf man schon mal mit Verve diskutieren.

Es gibt auch Leute, die sagen, Ihre Aussagen etwa im letzten Spiegel-Interview seien in der Sache ganz okay gewesen, im Ton aber nicht. Was sagen Sie denen?

Denen empfehle ich, nicht jeden Satz auf die Goldwaage zu legen. Ich möchte jedenfalls nicht jeden Satz so lange abschleifen, bis er nichts mehr aussagt. Das führt nur zu Politikverdrossenheit. Darauf habe ich keine Lust.