Dortmund -Wechselt Nationalspieler Marco Reus im kommenden Sommer in die Premier League zum FC Arsenal London? Wie die Bild berichtet, steht der 27-jährige Stürmer wieder ganz oben auf der Wunschliste von „Gunners“-Trainer Arsene Wenger. Bereits in den vergangenen beiden Jahren wurde der gebürtige Dortmunder immer wieder mit einem möglichen Wechsel auf die Insel in Verbindung gebracht. Dem Vernehmen nach soll Arsenal bereit sein, bis zu 60 Millionen Euro für den Angreifer zu bezahlen.

Für den 27-jährigen Reus wäre ein Wechsel im Sommer womöglich die letzte Chance, einen großen Vertrag abzuschließen. Zwar verdient er in Dortmund rund 9 Millionen Euro pro Jahr, bei den „Gunners“ könnte Reus aber laut Bild-Informationen zwischen 12 und 13 Millionen Euro jährlich einstreichen. Ob der Nationalspieler seine „echte Liebe“ jedoch für den Hauptstadtclub aus England verlassen will, ist fraglich: Immerhin wurde der 27-jährige in Dortmund geboren und beim BVB ausgebildet.

Auch Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc dementierte ein Interesse aus London gegenüber der Bild: „Ich beschäftige mich doch nicht mit halbgarem Zeug. Mir ist nicht bekannt, dass Marco uns verlassen möchte.“ Zudem ist der BVB nach den erfolgreichen letzten Jahren finanziell gut aufgestellt – auch ein 60-Millionen-Angebot für den Nationalspieler könnten die BVB-Bosse beruhigt ablehnen. (jon)

