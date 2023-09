Auf dem Weg zum Auswärtsspiel in Hannover haben einige Fans von Borussia Dortmund am Samstag einen Angriff auf die Anhänger des VfL Wolfsburg gestartet. Am Bahnhof Porta Westfalica attackierten rund 200 vermummte BVB-Chaoten einen Zug mit VfL-Schlachtenbummlern.

Wie ein Polizeisprecher dem SID bestätigte, warteten die Dortmunder auf das Eintreffen des Zuges, der unter anderem mit Gegenständen beworfen wurde.

„Bundespolizisten, die den Zug der Wolfsburger auf dem Weg zum Spiel bei Schalke 04 begleiteten, haben die Situation bereinigt“, sagte der Sprecher. Es wurden Schlagstöcke und Tränengas eingesetzt, die Angreifer sind laut Ruhr Nachrichten den Ultra-Gruppen „The Unity“ und „Desperados“ zuzuordnen. Angaben über Verletzte gab es zunächst nicht.

Die Wolfsburg-Fans setzten ihre Fahrt fort, der Zug aus Dortmund wurde nach Hannover weitergeleitet. Dort wurden die BVB-Anhänger festgesetzt, es wurden Personalien aufgenommen. „Es gab Straftaten, es werden Ermittlungsverfahren eingeleitet“, teilte der Sprecher mit. Für einige BVB-Fans endete die Reise hier, ihnen wurde der Zutritt ins Stadion verwehrt. (sid/mbr)

