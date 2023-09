„Der Präsident hat drei Ziele: erstens die Austragung einer Fußball-WM in China, zweitens, dass China irgendwann Weltmeister wird, und drittens die Wiederbelebung des Fußballs in China“, das sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin der Volksrepublik China, Liu Yandong, bereits Ende November 2016 beim Besuch des Kölner Geißbockheims.

Für die immer bedeutendere Rolle des Fußballs im Reich der Mitte finden sich einige Indizien: Chinesische Klubs locken Top-Stars aus aller Welt mit überhöhten Ablösen und Gehältern gen Osten. So fanden unter anderem Oscar und Hulk den Weg nach Asien. Zudem wurde der Fußball – von Staatspräsident Xi Jinping höchstpersönlich – vor einigen Jahren zum Volkssport auserkoren. Und chinesische Investoren versuchen mit aller Macht, die Beziehungen zwischen dem chinesischen und dem europäischen Vereinen zu intensivieren.

Verhandlungen noch nicht abgeschlossen

Wie das Wirtschaftsmagazin Capital in seiner April-Ausgabe berichtet, will so der chinesische Finanzinvestor Fosun bei gleich sechs Bundesligisten einsteigen. Demnach sollen bereits seit 2015 Gespräche mit Vertretern von Hertha BSC, Werder Bremen, Borussia Dortmund, dem HSV, dem VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach laufen. Mit mehreren dieser Vereine wurde eine Minderheitsbeteiligung von Fosun diskutiert. Zu einem Abschluss sollen die Gespräche jedoch noch nicht gekommen sein.

Am Mittwoch eröffnet der VfL Wolfsburg bereits ein Büro in Peking. Auch der 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen haben bereits Kooperationen mit chinesischen Vertretern abgeschlossen. Zudem haben der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) in den vergangenen Wochen ihre Beziehungen ins Reich der Mitte intensiviert.

Ein Novum wäre der Einstieg eines chinesischen Konzerns in Europas Fußball indes nicht. Der umsatzstärkste chinesische Immobilen-, Hotel- und Kaufhausriese Wanda hatte bereits im Januar 2015 in den spanischen Top-Klub Atlético Madrid investiert. Auch der Weltverband Fifa steht auf der Sponsoring-Liste von Wanda. (jon)