Köln -Es ist noch gar nicht so lange her, da waren Kevin Großkreutz und Borussia Dortmund ein Herz und eine Seele. Inzwischen ist die Liebe völlig erkaltet - zumindest zur Vereinsführung. Und nachdem Jakub Blaszczykowski an den VfL Wolfsburg für rund vier Millionen Euro abgegeben wurde, holte Großkreutz zu einem Rundumschlag gegen seinen Herzensverein aus.



Der ehemalige Fanliebling, der inzwischen für den VfB Stuttgart in der 2. Bundesliga aufläuft, äußerte via Instagram seinen Unmut über den Verkauf des Polen. Im Mittelpunkt seiner Kritik steht die BVB-Vereinsführung: „Dankbarkeit gibt es nur noch von den Fans!!! ... Der Fußball ist einfach nicht mehr das was er mal war - es geht nur noch um Erfolg und Kommerz.“

Dabei haben sowohl der polnische EM-Fahrer als auch der Weltmeister gemeinsam beim BVB die Deutsche Meisterschaft 2011 und 2012 gefeiert. Im vergangenen Sommer wurde Großkreutz, für den Trainer Thomas Tuchel keine Verwendung hatte, zu Galatasaray Istanbul abgeschoben.



Blaszczykowski erging es ähnlich. Auch er wurde nach dem Trainerwechsel bei den Schwarz-Gelben auf Leihbasis zum AC Florenz abgegeben. Dort konnte er sich nicht für eine Weiterverpflichtung nicht empfehlen. Nur bei der EURO in Frankreich konnte er überzeugen. (mbr)