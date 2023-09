Dortmund -Trainer Thomas Tuchel muss im Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund bei Real Madrid (Mi., 20.45 Uhr, ZDF und Sky) auf Mario Götze verzichten.

Der Fußball-Nationalspieler laboriert an Kniebeschwerden und trat die Reise in die spanische Hauptstadt am Dienstagmorgen nicht an.

Wie der BVB mitteilte, soll Götze am Samstag (15.30 Uhr, Sky) im Bundesliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Köln aber wieder einsatzbereit sein. (sid)