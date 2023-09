Duisburg -Familien mit Kindern können trotz der Ausschreitungen in Dortmund nach Einschätzung der Polizei ohne Angst ein Bundesligaspiel besuchen. „Nach wie vor ist der Besuch der Stadien ein sicheres Erlebnis“, sagte ein Sprecher der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) in Duisburg. Laut ZIS wurden in der vergangenen Saison (2015/16) rund um die Fußballspiele der 1. und 2. Bundesliga 375 Zuschauer und andere Unbeteiligte verletzt. „Jeder Verletzte ist einer zuviel. Die Verantwortung dafür tragen die Störer“, sagte der Sprecher.

Vor dem Spiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig am vergangenen Samstag hatten gewalttätige BVB-Anhänger Leipziger Fans, darunter auch Kinder und Frauen, mit Steinen, Flaschen und Dosen beworfen. Der Fan-Forscher Gunter A. Pilz hatte danach von einer neuen Dimension der Gewalt bei Fußballspielen gesprochen, „weil die Auseinandersetzung völlig friedliche normale Fans betraf“. Dortmunds Trainer Thomas Tuchel äußerte sich schockiert: „Ich war selber als Kind im Bundesligastadion mit meinem Vater oftmals, und es muss möglich sein, mit Kindern und Familien ins Stadion zu gehen.“

Fußball ist in der Pflicht

Der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, sieht den Fußball in der Pflicht, mehr gegen Gewalt rund um die Spiele zu tun. „Wenn die Vereine und der DFB nicht aufpassen, werden sich die Eltern überlegen, ob sie mit ihren Kindern noch ins Stadion gehen können“, sagte Hilgers. Dabei gehe es nicht nur um die Gefahr, bei Ausschreitungen verletzt zu werden. „Was Kinder auf dem Weg zum Stadion zu sehen bekommen, ist oft kein gutes Vorbild.“

Die ZIS wertet alle Polizeieinsätze bei Fußballspielen aus. Danach stieg bei Erst- und Zweitligaspielen in der vergangenen Saison die Zahl der verletzten Unbeteiligten - von 324 (2014/15) auf 375 (2015/16). In der Saison 2013/14 waren sogar 415 an gewalttätigen Auseinandersetzungen unbeteiligte Zuschauer verletzt worden. Ob unter den Verletzten auch Kinder waren, ist nach Angaben des Sprechers in der Statistik nicht erfasst.

6.000 Strafverfahren in der vergangenen Saison

Außerdem wurden in der vergangenen Saison 210 Polizeibeamte bei Einsätzen rund um Erst- und Zweitligaspiele verletzt. Für die Bundesligaspiele in NRW weist die Statistik 67 verletzte Unbeteiligte und 63 verletzte Polizisten aus. Insgesamt leitete die Polizei in der vergangenen Saison fast 6.000 Strafverfahren nach Spielen der Bundesligavereine ein. Diese Zahl ist seit einigen Jahren rückläufig, in der Spielzeit 2011/12 waren es noch mehr als 8100 Verfahren. (dpa)

