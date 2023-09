Um das Training seiner Profis besser überwachen zu können, hat BVB-Trainer Thomas Tuchel auf dem Trainingsgelände des Vizemeisters zahlreiche Kameras installieren lassen.

Wie die „Bild“ berichtet, wurden acht TV-Masten mit insgesamt 14 Kameras an drei Übungsplätzen montiert. Die Kameras, die in zwölf Metern Höhe hängen, ermöglichen es, dass jedes noch so kleine Detail aufgenommen und analysiert werden kann. Außerdem wurden zwei 360-Grad-Kameras installiert.

BVB-Manager Michael Zorc erklärte gegenüber der „Bild“: „Vorher hatten wir mobile Kameras, um das Training aufzuzeichnen, doch die Bilder waren nicht so gut und der Aufwand zu groß. Deshalb haben wir uns für die Weiterentwicklung entschieden. Mit der neuen Anlage können nun Trainingsspiele und Übungen noch besser und detaillierter analysiert werden.“

Reus-Rückkehr verzögert sich

Aber es gibt auch weniger erfreuliche Nachrichten beim Vizemeister: Fußball-Nationalspieler Marco Reus muss sein Comeback verschieben. Seine Rückkehr ins Mannschaftstraining kann nicht wie geplant stattfinden. „Sein Einstieg wird sich um ein paar Tage verzögern. Wir wollen kein Risiko eingehen. Das erste Ligaspiel gegen Mainz wäre noch zu früh gekommen“, sagte Zorc der „Bild“.

Marco Reus wird dem BVB länger fehlen. Bongarts/Getty Images

Der 27-jährige Reus laboriert noch an den Folgen eines kleinen Einrisses des Adduktorenansatzes. Noch am 9. August nach dem Testspiel gegen Athletic Bilbao in St. Gallen hatte der BVB bekräftigt, dass Reus auf jeden Fall Mitte August wieder zurückkehren werde und sich der Zeitplan des Comebacks nicht geändert habe.

Jetzt soll Reus nach dem Saisonstart am 27. August zu Hause gegen den FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky) wieder mit der Mannschaft trainieren. Zurzeit muss sich der Offensivspieler, der in der jüngeren Vergangenheit häufig von Verletzungen betroffen war, mit individuellem Lauftraining begnügen. (sid/jon)