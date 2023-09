Köln -Mit breiter Brust und dem Fußball unter dem Arm stolzierte Marco Reus nach seiner Gala aus dem Signal Iduna Park in Dortmund. Der deutsche Nationalspieler hatte auch allen Grund dazu. Drei Tore schoss der 27-Jährige beim 8:4-Spektakel von Borussia Dortmund gegen Legia Warschau. Das dachten zumindest alle Beteiligten und die Zuschauer.

Die Uefa ist da anderer Meinung. Und was der europäische Fußball-Verband sagt, ist gesetzt. Am Mittwochmorgen teilte die Uefa mit, dass der dritte Treffer des Publikumslieblings als Eigentor gewertet wird. So bekommt der Pole Jakub Rzeźniczak das Tor zugeschrieben. Jetzt darf sich Reus nur über einen Doppelpack freuen.

Reus war im Spiel gegen Warschau nach langer Verletzungspause wieder auf den Rasen zurückgekehrt. Über ein halbes Jahr war Reus verletzt und verpasste die EURO 2016 in Frankreich. Vor zwei Jahren musste er auch bei der erfolgreichen Weltmeisterschaft in Brasilien zuschauen. (mbr)

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das könnte Sie auch interessieren: