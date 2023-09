Köln -In diesem Jahr sind unter anderem die Tottenham Hotspurs dabei, der FC Chelsea, Manchester United und auch der FC Liverpool, die Mannschaft des deutschen Trainers Jürgen Klopp. Der auf Deutsch reichlich fad klingende Name „Geschenkschachtel-Tag“ fällt wie immer auf den 26. Dezember, und er ist übersetzt ins Englische als „Boxing Day“ Teil der britischen Fußballkultur und ein wichtiger Spieltag. In diesem Jahr der 20., also der Auftakt der Rückrunde in der englischen 20er Liga. Fußball am Zweiten Weihnachtstag ist in Deutschland vor allem deshalb undenkbar, weil die Bundesliga eine Winterpause einlegt, auf die die englische Premier League allerdings Zeit ihres Bestehens verzichtet.

Der Name „Boxing Day“ für die Geschenkschachteln weist ein wenig in die Irre, denn gemeint sind nicht die eingepackten Präsente für Kinder und Eltern – die Bescherung fällt in Großbritannien auf den Morgen des 25. Dezember. Am folgenden Tag jedoch haben einst die Bediensteten von ihren Arbeitgebern ihre Geschenke in einer Christmas box erhalten, einer Geschenkschachtel. Und als Tag für Sportveranstaltungen, konkret im Fußball, ist er bereits seit 1860 überliefert. Damals trafen Sheffield FC und Hallam FC erstmals aufeinander, der älteste und zweitälteste Fußballklub der Welt. Und zwar auf einem Nebenplatz des Cricket Grounds von Hallam in Crosspool, einem Vorort von Sheffield. Fußball im eigentlichen Sinn war das wohl noch nicht, was die Teams sich damals zumuteten, aber es gab schon einen Ball, Tore und mit Sheffield auch einen Sieger – Statistiker hatten einen Gründungsmythos.

Preston schlägt West Bromwich zum Auftakt mit 5:0

Die erste englische Liga, damals noch Football League genannt, organisierte in ihrer Gründungssaison 1889/1890 ebenfalls ein Match am 26. Dezember, Englands erster Meister Preston North End gewann mit 5:0 bei West Bromwich Albion. Der Anfang einer Tradition, die mittlerweile weltweit an den Fernsehschirmen verfolgt wird.

Boxing DayTest in Australien – mit Pakistans Azhar Ali vor einem Jahr. dpa

Dietmar Hamann, als ehemaliger Profi für Newcastle, Liverpool und Manchester City ein durchaus erfahrener Teilnehmer an an Boxing-Day-Events, sagt: „In den Stadien herrscht eine ganz besondere Stimmung. Für die Engländer ist der »Boxing Day« ein sehr spezieller Tag, an dem die ganze Familie ins Stadion geht. Das hat dort so Tradition.“

Der Tag der offenen Tore

Die besondere Stimmung wird am 26. Dezember 1963 aber noch mal ganz besonders gewesen sein, denn jener „Boxing Day“ war exakt 103 Jahre nach dem Ur-Geschenkschachtel-Tag ein Feiertag für Torzähler. In 39 Spielen der drei höchsten Ligen fielen 157 Treffer, davon allein 66 in der Ersten Liga. Burnley etwa bezwang Manchester United mit 6:1, genauso hoch gewann Liverpool gegen Stoke. Blackburn wiederum siegte mit 8:2 bei West Ham United, während Fulham im Craven Cottage das Team von Ipswich Town, 1962 noch Meister, gar mit 10:1 überrollte. Als jeweils vierfache Torschützen glänzten an jenem Tag Fulhams Graham Leggat, Liverpools Roger Hunt und Burnleys Andy Lochhead.

Die Sydney-Hobart-Regatta wird auch am 26. Dezember ausgetragen. dpa

Am „Boxing Day“ sind britische Sportliebhaber aber nicht nur in Fußballstadien anzutreffen, es gibt auch für Anhänger von Pferderennen Programm – etwa das King George VI. Chase auf einem Parcours in der Nähe von London. Außerhalb von Großbritannien ist der 26. Dezember auch ein Sporttag, etwa in Australien, wo in Melbourne der „Boxing Day Test“ stattfindet, ein wichtiges Cricket-Match. Vor der australischen Küste startet die bekannte Sydney-Hobart-Regatta ebenfalls am Zweiten Weihnachtstag. Zudem werden an jenem besonderen Tag in einigen afrikanischen Staaten des Commonwealth, aber auch in Italien Boxkämpfe ausgetragen.

In Deutschland jedoch herrscht am Zweiten Weihnachtstag Feiertagsruhe. Geschäfte sind geschlossen, Fußball ist dann kein großes Thema.

Keine Tradition in Deutschland, findet Uli Hoeneß

Eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zum Winterfußball in Deutschland ergab, dass sich nur 26 Prozent der Befragten eine Bundesliga-Partie an weihnachtlichen Festtagen oder am Neujahrstag wünschen, für den in England diesmal gleich fünf Premier-League-Partien angesetzt sind. „Das hat im Unterschied zu England in Deutschland keine Tradition. Auch die Spieler sollten Weihnachten und Silvester feiern können“, findet etwa Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß.

„Boxing“ Day hat durch einige Kämpfe am selben Tag also nur zufällig etwas mit Boxen zu tun. Wobei damals, 1860 in Hallam, auch zugelangt wurde. Viele Fans prügelten sich, 50 von ihnen wurden verhaftet. Sie verbrachten Weihnachten somit quasi in der Box.



