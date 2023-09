Er litt seit über 30 Jahren an Parkinson, ließ sich aber nicht unterkriegen. Nun ist Muhammad Ali im Alter von 74 Jahren gestorben. Auch seinen einstigen Gegnern wird er als „The Greatest“ in Erinnerung bleiben.

George Foreman, gemeinsam mit Joe Frazier einer der größten Rivalen von Muhammad Ali im Schwergewicht, trauert um die Box-Ikone. „Ali, Frazier & Foreman - wir waren praktisch eines“, twitterte der mehrmalige Schwergewichts-Champion Foreman. „Ein Teil von mir ist weggerutscht“, schrieb er weiter.

Kampf um die Weltmeisterschaft im Schwergewicht zwischen Georg Foreman und Muhammad Ali am 01. Oktober 1975. dpa

George Foreman hatte sich mit Ali 1974 in Kinshasa ein legendäres Gefecht geliefert, das später als „Rumble in the Jungle“ in die Boxgeschichte einging. Nach zunächst harten Treffern gegen Ali ging Foreman in der achten Runde K.o. Ali wurde damals zum zweiten Mal Weltmeister und brach das Boxer-Gesetz „They never come back“.

„Gott hat sich seinen Champion geholt. Auf bald, Größter.“

Schreibt der ehemalige Box-Weltmeister Mike Tyson über Twitter zum Tod von Muhammad Ali.

