Ganz am Ende des einstündigen Rundgangs über das triste Gelände des ehemaligen Stasi-Hauptquartiers in Lichtenberg entfährt dem sonst so beherrschten Udo Dittfurth dann doch ein kleiner Fluch: Der Immobilienbesitzer, der weite Teile der insgesamt über 180.000 Quadratmeter Fläche des Areals besitzt, stelle sich stur.