Der erste Gedanke, der zu ihrem sozialen Netzwerk „Tourist“ führte, kam Sera Akyazici, 26, im Keller ihres Großvaters. Er, der zur ersten Generation von türkischen Gastarbeitern in Deutschland gehörte, war gerade gestorben. Und Akyazici holte ein paar Dinge aus seinem Keller. Darunter auch einen View-Master, ein kleiner, portabler Dia-Betrachter, den ihr Großvater in den 80er-Jahren in Mekka gekauft hatte, und auf dem „Tourist Shop“ stand.