Gerüchten von vergangener Woche zufolge gibt es in Hollywood ein neues Traumpaar: Wie das amerikanische „People“-Magazin berichtete, sollen sich Brad Pitt und Charlize Theron seit ein paar Monaten daten. Angeblich haben sich die beiden Filmgrößen bei Werbeaufnahmen der Uhrenfirma „Breitling“ kennengelernt.

Bei einem Event im Hotel Chateau Marmont in Los Angeles am 12. Januar wurden die beiden offenbar gesichtet. Die gebürtige Südafrikanerin trank an der Bar einen Wodka-Cocktail, er nippte angeblich an einem Glas Wasser.



Nun hat das Management von Pitt sich zu den Gerüchten geäußert und alles dementiert: „Brad und Charlize sind wahrlich kein Liebespaar“, teilte eine Mitarbeiterin der „BamS“ mit. Die beiden hätten sich seit Monaten nicht gesehen. Keiner von beiden Hollywoodstars soll derzeit Interesse an einer neuen Beziehung haben. (red)

