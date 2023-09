Rasend schnell hat sich das Feuer in dem Mehrfamilienhaus ausgebreitet.

Drei Menschen sterben - eine Mutter und ihre zwei Söhne.

Die Ursache war zunächst unklar.

Ein versehentlich umgeworfenes Teelicht ist wahrscheinlich die Ursache für das verheerende Feuer mit drei Toten am Dienstag in Duisburg. Dies hätten Ermittlungen der Polizei und eines Brandsachverständigen ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft Duisburg am Mittwoch mit.

Die gehbehinderte Mieterin (74) einer Erdgeschosswohnung habe das Teelicht auf einem Tisch im Wohnzimmer entzündet. Dann sei sie unglücklich gegen den Tisch gestoßen und habe dabei die Kerze umgeworfen. Die Flamme habe ein Kissen entzündet.

„Über dieses breitete sich rasend schnell der Brand in der Wohnung aus“, hieß es.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das Feuer hatte sich am frühen Dienstagmorgen im ganzen viergeschossigen Haus ausgebreitet. Eine 33 Jahre alte Mutter und ihre beiden Kinder im Alter von 8 und 14 Jahren starben. 27 Menschen wurden verletzt. (dpa)